Chia Pudingli Yoğurtlu Tatlı
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yoğurdu bir kaseye alın ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Meyveleri mutfak robotunda püre haline getirin. Meyve püresini bir kaseye alın ve sütü ekleyin.
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2
İyice karıştırın. Ardından chia tohumu ve balı ilave edip karıştırın. Karışımı buzdolabında en az 4 saat bekletin.
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3
Bardakların tabanına bir kat yoğurt koyun. Yoğurdun üzerine bir kat chia pudingi ekleyin. Meyve, kırık fındık veya yulafla süsleyerek servis yapın.
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