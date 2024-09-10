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Chia Pudingli Yoğurtlu Tatlı

Chia Pudingli Yoğurtlu Tatlı
KOLAY 30 DAKİKA

Renkli ve lezzetli tarifiyle chia pudingli yoğurtlu tatlı tarifimiz

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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