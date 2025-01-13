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Poşe Şeftali

Poşe Şeftali
35 DAKİKA

Şeftali satın alırken; tombul ve hafif tok olanları almaya özen gösterin. Çok sıkı yapıda olan şeftaliler olgun değildir. İyi şeftali ince tüylü ve kırmızı renkte olan şeftalilerdir.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Su, bal ve limon suyunu bir kapta karıştırın.

  • 2

    Şeftalileri tencereye koyup üzerine ballı suyu dökün. Anasonları da içine atıp bir taşım kaynatın. Kısık ateşte ağzı kapalı olarak kontrollü bir şekilde nazikçe çevirerek 10-15 dakika pişirin. İster bu şekilde servis yapın, isterseniz püre haline getirin.

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