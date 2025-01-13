Granolalı, Dondurmalı Şeftali Püresi

Sıcak yaz günlerinde ferahlamak için hazırlayabileceğiniz bu tatlı rafine şeker kullanılmadan hazırlandı. Hem sağlıklı, hem de serin serin ikram edilebilen gronalalı ve dondurmalı şeftali püresini; damak tadınıza göre Antep fıstığı veya kavrulmuş, kıyılmış fındık ile de servis yapabilirsiniz.