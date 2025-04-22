Dolgulu Minik Çikolatalar
Her lokmada sürpriz bir lezzet! İçinde gizli dolgusuyla kalpleri fetheden minik çikolatalar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çikolata kapları için çikolatayı benmari usulü eritin. Kağıt kalıp kullanacaksanız her bir çikolata için 3 kat kalıp kullanın aksi takdirde kağıtlar ince olduğundan formları bozulabilir.
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2
Eritilmiş çikolatadan 1 tatlı kaşığı alıp 3 kat içi içe geçirdiğiniz kalıba akıtın. Küçük bir fırça yardımıyla iç yanlarına da sürüp dondurucuya yerleştirin.
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3
Kalan çikolatayı da aynı şekilde hazırlayın. Dolgusu için çikolatayı benmari usulü eritin. Ilınınca labne peyniri ve vanilya özütünü ilave ederek homojen kıvama gelene kadar çırpma teli ile hızlıca karıştırın.
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4
Sıkma torbasına yıldız ucu takarak karışımı torbaya aktarın. Donan çikolata kaplarını buzdolabından alın. Dikkatli şekilde kağıt kalıptan çıkarıp fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
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5
İçlerine dolgu malzemesini sıkın. Kakao serpip servis tabağına alın ve servis yapın.
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