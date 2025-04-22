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Dolgulu Minik Çikolatalar

Dolgulu Minik Çikolatalar
KOLAY 20 DAKİKA

Her lokmada sürpriz bir lezzet! İçinde gizli dolgusuyla kalpleri fetheden minik çikolatalar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çikolata kapları için çikolatayı benmari usulü eritin. Kağıt kalıp kullanacaksanız her bir çikolata için 3 kat kalıp kullanın aksi takdirde kağıtlar ince olduğundan formları bozulabilir.

  • 2

    Eritilmiş çikolatadan 1 tatlı kaşığı alıp 3 kat içi içe geçirdiğiniz kalıba akıtın. Küçük bir fırça yardımıyla iç yanlarına da sürüp dondurucuya yerleştirin.

  • 3

    Kalan çikolatayı da aynı şekilde hazırlayın. Dolgusu için çikolatayı benmari usulü eritin. Ilınınca labne peyniri ve vanilya özütünü ilave ederek homojen kıvama gelene kadar çırpma teli ile hızlıca karıştırın.

  • 4

    Sıkma torbasına yıldız ucu takarak karışımı torbaya aktarın. Donan çikolata kaplarını buzdolabından alın. Dikkatli şekilde kağıt kalıptan çıkarıp fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

  • 5

    İçlerine dolgu malzemesini sıkın. Kakao serpip servis tabağına alın ve servis yapın.

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