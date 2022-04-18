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Portakal Soslu Çikolatalı Mus

Portakal Soslu Çikolatalı Mus
ORTA

Şık sunumu ve tatlı krizlerinize iyi gelecek lezzetiyle portakal soslu çikolatalı mus hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çikolatalı mus için kremayı koyulaşıncaya kadar mikser yardımıyla çırpın. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Granül kahveyi sıcak suda eritin.

  • 2

    Çikolata, tereyağı ve eritilmiş kahveyi benmari usulü eritin. Yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Sarıları ve şekerin yarısını mikser yardımıyla kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.

  • 3

    Karışımı kaynayıp ocaktan alın ve sıcak su dolu bir kabın içine oturtup 2-3 dakika benmari usulü çırpın. Sürenin sonunda çikolatalı karışıma ekleyip karıştırın.

  • 4

    Yumurta beyazlarına bir tutam tuz ekleyip mikserin yüksek devrinde kabarana kadar çırpın. Krem tartarı katıp, tepecikler oluşana kadar çırpın.

  • 5

    Şekerin kalanını ekleyip sertleşene kadar çırpın. Kabı ters çevirdiğinizde dökülmüyorsa olmuş demektir. Yumurta beyazlı karışımın yarısını çikolatalı karışıma ekleyin ve alttan üste doğru spatula ile karıştırın.

  • 6

    Buzdolabındaki kremayı ilave edip karıştırın. Kalan yumurta beyazlı karışımı katıp homojen bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra servis kaselerinin 2/3'ü dolacak kadar pay edin.

  • 7

    6 saat dinlendirin. Portakal sos için toz şeker ve nişastayı harmanlayıp üzerine portakal suyu ekleyin. Orta ısıda kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp blender'de çekin.

  • 8

    Ilındıktan sonra buzdolabından çıkardığınız servis kaselerine pay edin. Soğuyana kadar dinlendirip portakal kabuğu ve çikolata ile süsleyip servis yapın.

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