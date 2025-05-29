Fındıklı, Üzümlü Çikolata
Tatlı krizlerine doğal çözüm: Fındık, üzüm ve bitter çikolatanın enfes uyumuyla hazırlanan bu tarif, hem pratik hem de lezzet dolu bir atıştırmalık sunuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fındığı fırın tepsisine yayıp önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika kavurun. Fırından aldıktan sonra kabaca doğrayın. Ayrı bir yerde 250 gram çikolataya Hindistan cevizi yağını ekleyerek benmari usulü eritin.
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2
Ocaktan alıp üzerine Hindistan cevizi sütü ve keçiboynuzu ununu ilave ederek karıştırın. Doğranmış fındık ve üzümü ekleyip iyice karıştırın. 18 cm'lik kare kek kalıbının içini streç film ile yanlarından sarkacak şekilde kaplayın.
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3
Karışımı kalıba boşaltıp üzerini bastırarak düzleştirin. Kalan 50 gram çikolatayı benmari usulü eritin. Sıcakken fındıklı karışımın üzerine akıtıp spatula yardımıyla üzerini düzeltin. Yaklaşık 2 saat serin bir yerde dinlendirip kare şeklinde kesin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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