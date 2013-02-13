Çikolatalı Sufle
Dışı çıtır, içi akışkan enfes bir tatlı: Çikolatalı sufle tarifi ile restoran lezzetini evinize taşıyın! Pratik yapımı ve yoğun çikolata aromasıyla tatlı krizlerine birebir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, ılınmaya bırakın. Ayrı bir kapta toz şeker ve yumurta sarılarını çırpıcı ile hafifçe çırpın. Ilınan çikolatalı karışıma ekleyip, karıştırın.
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2
Un ve kakaoyu eleyerek, karışıma ilave edin. Yumurta aklarını ve tuzu derin bir kapta köpük haline gelene kadar çırpın. Çikolatalı karışıma katın ve alttan üste doğru birkaç kez karıştırın.
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3
Sufle kaplarına paylaştırın. Fırın tepsisine sıcak su doldurun ve sufle kaplarını içine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 8-10 dakika pişirin. sıcak olarak servis yapın.
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