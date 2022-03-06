Bol Çikolatalı ve Kestaneli Brownie
Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin nefis brownie tarifi ile birleştiğini düşünün? İşte kokusuyla mest edecek, tadıyla damakları şenlendirecek kestaneli brownie tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çikolata ve tereyağını cam bir kaba alıp kaynamasına izin vermeden benmari usulü eritin. Eriyen karışımı ocaktan alıp spatula yardımıyla karıştırarak oda ısısına getirin.
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2
Yumurta ve toz şekeri büyük bir karıştırma kabına alıp mikserin yüksek devrinde 5 dakika çırpın. Çikolatalı karışımla yumurtalı karışımı birleştirip yarım dakika düşük devirdeki mikserle çırpın.
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3
Un, tuz ve kakaoyu bir kaba eleyip karıştırın ve sonra sıvı karışıma ilave edin. Katı parçalar kaybolana kadar yine yarım mikserin en düşük devrinde dakika çırpın. Kestaneleri ufalayıp ilave edin.
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4
Karışımı pişirme kağıdı ile kaplanmış 20x20 cm'lik en az 5 cm yüksekliğinde bir kalıba düz olacak şekilde dökün. Kalıbı fırının orta katına ızgara teli üzerine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 25 dakika pişirin. Sos için kremayı bir sos tenceresine alın. Kısık ısıda kaynatmadan ısıtın.
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5
Çikolatayı bıçakla kıyın. Kıydığınız çikolataları derin bir cam kaseye alın. Kaynatmadan iyice ısıttığınız kremayı ocaktan alıp kıydığınız çikolatanın üzerine dökün. Pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Pişen brownieyi kalıbında soğumaya bırakın. Kalıptan alın ve üzerine sosu gezdirip servis yapın.
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