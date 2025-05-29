Pirinç Patlaklı, Fıstık Ezmeli Çikolata
Kıtır kıtır, yoğun lezzetli bir atıştırmalık: Pirinç patlağı, fıstık ezmesi ve çikolatanın buluştuğu bu tarif, enerjiyi ve mutluluğu bir araya getiriyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fıstık ezmesine balı ekleyip karıştırın. Pirinç patlağını iri taneli kalacak şekilde blender'de çekin. Fıstık ezmeli karışıma ilave edin ve karıştırın. Karışımı silikon muffin kalıplarına eşit oranda pay edin.
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2
Üzerlerine bastırarak iyice sıkıştırın. Çikolatayı benmari usulü eritip muffin kalıplarındaki fıstık ezmeli karışımların üzerlerine eşit oranda ilave edin. Çikolata sertleşene kadar yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletin. Fıstık, Antep fıstığı ve tuz serpip servis yapın
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