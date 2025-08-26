Bisküvili Profiterol (Pate Choux Craquelin)

Pastacı kreması için krema hariç tüm malzemeyi bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Daha sonra buzdolabında 30 dakika bekletin. Soğuyunca 100 gram kremayı ekleyin. Pürüzsüz olana kadar mikser yardımı ile çırpın.