Bisküvili Profiterol (Pate Choux Craquelin)
Kıtır bisküvi kaplamasıyla farklı bir dokunuş kazanan profiterol, kremalı iç dolgusu ve şık sunumuyla tatlı severlerin favorisi olacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bisküvi tabanını hazırlamak için tereyağını eritin. Eriyen tereyağının içine esmer şeker, un ve kakao ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karışımı iki pişirme kağıdı arasına alın. Merdane yardımıyla ince açın. Açtığınız hamuru buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
-
2
Şu hamuru için suyu, tereyağını, şekeri ve tuzu bir tencereye alın. Orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kapatıp un ekleyin. Karışımı tahta kaşıkla iyice karıştırın. Ocağı yeniden açın. Orta-kısık ateşte 2 dakika karıştırarak pişirin. Hamuru ocaktan alın, ılınmaya bırakın. Soğuyan hamura yumurtaları tek tek kırın. Mikser yardımı ile iyice çırpın.
-
3
-
4
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz alt kısmına bıçakla küçük delikler açın.
-
5
Ganajı için 300 gram kremayı bir tencereye alın Kenarlarından kabarcıklar çıkana kadar ısıtın. Çikolatayı ilave edin. Karıştırarak tamamen eritin. Ganajı buzdolabında 4 saat bekletin. Soğuyan ganaja kalan 100 gram soğuk kremayı ekleyin. Mikserle iyice çırpın.
-
6
Pastacı kreması için krema hariç tüm malzemeyi bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Daha sonra buzdolabında 30 dakika bekletin. Soğuyunca 100 gram kremayı ekleyin. Pürüzsüz olana kadar mikser yardımı ile çırpın.
-
7
Bisküvili profiterolleri yatay olarak ikiye kesin. Damak tadınıza göre ve evde karamel sos varsa alt tabana önce karamel sos sonra pastacı kremasını yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çikolatalı ganajdan sürün. Üst kısmını kapatın. Bu şekilde tüm profiterolleri tamamlayın. Bekletmeden servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler