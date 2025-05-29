Yer Fıstığı Ezmeli Hurma
Tatlı krizlerine sağlıklı ve enerji dolu bir çözüm: Yer Fıstığı Ezmeli Hurma ile hem doğal hem lezzetli bir atıştırmalık sizi bekliyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Rendelenmiş portakal kabuğunu pişirme kağıdı üzerine alıp oda ısısında 30 dakika dinlendirin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Hurmaların çekirdeklerini çıkarın.
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2
İçlerine çay kaşığı yardımıyla fıstık ezmesi doldurun. Elinizle veya çatal yardımıyla hurmaları erimiş bitter çikolatanın içine batıp çıkarın. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir tabağa koyup buzdolabında 1 saat dinlendirin.
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3
Üzerilerini dilediğiniz şekilde süsleyin ve servis yapın.
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