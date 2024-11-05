Videolu: Çikolata Soslu Kavanoz Tatlısı
Muhteşem bir tatlı ile karşınızdayız yine. Başka yerde tarifini bulamayacağınız bu pratik ve leziz tatlıyı bir çırpıda yapıp buzdolabınızda saklayabilir ve canınız şöyle güzel bir tatlı çektiğinde çıkarıp yiyebilirsiniz, ya da işe yanınızda götürüp gün içinde enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda çantanızdan çıkarıp afiyetle tadabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Muhallebi için süt, un, toz şeker ve vanilyayı tencereye alıp iyice karıştırın. Yumurta sarılarını ilave edip yeniden karıştırın. Ocağa oturtup kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp labne peynirini katın ve yeniden karıştırın.
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2
Ocağa oturtup 1 dakika karıştırarak pişirin. Pekmezli sos için pekmez ve kaymağı sos tavasına alıp karıştırın. Ocağa oturtup kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
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3
Antep fıstığı ve bademi ilave edip karıştırın. Porsiyonluk ya da daha büyükçe kavanozlara pekmezli sos ve muhallebiyi dönüşümlü olarak pay edin. En üste çikolata sosu gezdirin. Damak zevkinize göre Antep fıstığı serpin.
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