Churros
İspanyol ve Latin Amerika mutfağının popüler bir tatlısıdır. Uzun, ince ve kızartılmış hamur çubukları şeklinde olan churros, genellikle şeker ve tarçın karışımıyla kaplanır ve sıcak çikolata sosuyla servis yapılır.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Orta boy bir tencereye su, toz şeker, tuz ve tereyağını alın. Karışımı kaynatın.
-
2
Kaynadıktan sonra unu ilave edin ve hızlıca karıştırın. Hamur toparlanana kadar karıştırmaya devam edin. Hamur, tencerenin kenarlarından ayrılmaya başladığında tencereyi ocaktan alın
-
3
Hamurun biraz soğumasını bekleyin. Soğuyan hamura yumurta ve vanilyayı ekleyin, iyice karıştırın. Bu aşamada hamur biraz yapışkan olabilir, bu normaldir.
-
4
Hazırladığınız hamuru yıldız uçlu bir krema torbasına doldurun. Derin bir tavada yağı ısıtın. Hamuru dikkatlice yağın içine sıkın, istediğiniz uzunlukta kesin.
-
5
Churros'ları altın rengine dönene kadar, her tarafını eşit şekilde kızartın. Kağıt havlu üzerine alın.
-
6
Üzeri için toz şeker ve tarçını bir tabakta karıştırın. Sıcak churros'ları bu karışıma bulayın.
-
7
Çikolata sos için kremayı küçük bir tencerede ısıtın. Üzerine doğranmış çikolatayı ekleyin ve karıştırarak çikolatanın tamamen erimesini sağlayın. Tereyağını katın ve pürüzsüz bir kıvam alana karıştırın. Churros'ları çikolata sosuyla birlikte servis yapın
Sofra’da Bu Ay
- Muz ile Işıldayan Tarifler
- Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
- Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL