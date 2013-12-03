Kestane ve Çikolatalı Soğuk Pasta

Pastayı kalıptan çıkartın ve servis tabağına alın. Üzeri için çikolata, tereyağı ve kremayı benmari usulü eritip, ılıtın. Bu karışımı spatula ile pastanın üst ve kenar kısımlarına eşit miktarda sürün. Buzdolabında en az yarım saat beklettikten sonra üzerini kestane, nar tanesi ve beyaz çikolata ile süsleyip, servis yapın.