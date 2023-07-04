Meyveli Soğuk Pasta
Yaz aylarında pasta yememiz yerini dondurmaya bırakması sebebiyle, ona alternatif bir tatlı tarifi olan meyveli soğuk pasta tarifini sizlere sunuyoruz. İçinizi serinleten lezzetiyle enfes meyveli soğuk pasta tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Taban için tüm malzemeyi blender'de püre haline getirin. Orta boy yuvarlak ve kelepçeli kek kalıbını pişirme kağıdı ile kaplayın. Taban malzemesini elinizle bastırarak kalıba yerleştirin.
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2
Buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirin. Soğuk süt ve krem şantiyi mikserin önce düşük sonra yüksek devrinde koyulaşana kadar çırpın. Antep fıstığını irice kıyıp karışımına ilave edin.
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3
Üzerine küçük parçalara ayrılmış meyve kurusunu katıp karıştırın. Karışımı tabanın üzerine yerleştirip kaşığın tersi ile üzerini düzeltin. Derin dondurucuda 5 saat dinlendirin.
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4
Sürenin sonunda kalıptan çıkarın. Üzerini dondurulmuş meyvelerle süsleyip servis yapın.
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