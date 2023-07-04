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Meyveli Soğuk Pasta

Meyveli Soğuk Pasta
KOLAY 60 DAKİKA

Yaz aylarında pasta yememiz yerini dondurmaya bırakması sebebiyle, ona alternatif bir tatlı tarifi olan meyveli soğuk pasta tarifini sizlere sunuyoruz. İçinizi serinleten lezzetiyle enfes meyveli soğuk pasta tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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