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Öğünler Pastalar Dondurmalı pasta

Dondurmalı Pasta

Dondurmalı Pasta
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Süt ve krem şantiyi iyice çırpın. Ayrı bir yerde çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Daha sonra sütlü karışıma ekleyip karıştırın.
  • 2
    Mısır gevreği ilave edip harmanlayın. Karışımın yarısını servis kasesine alın. Üzerine dondurmanın yarısını bastırarak yerleştirin. İşlemi bir kez daha tekrarlayın.
  • 3
    Bir gece derin dondurucuda dinlendirin. Servisten 15 dakika önce derin dondurucudan çıkarın. Yanında külahlarla birlikte servis yapın.

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