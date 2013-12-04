Dondurmalı Pasta
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt ve krem şantiyi iyice çırpın. Ayrı bir yerde çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Daha sonra sütlü karışıma ekleyip karıştırın.
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2
Mısır gevreği ilave edip harmanlayın. Karışımın yarısını servis kasesine alın. Üzerine dondurmanın yarısını bastırarak yerleştirin. İşlemi bir kez daha tekrarlayın.
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3
Bir gece derin dondurucuda dinlendirin. Servisten 15 dakika önce derin dondurucudan çıkarın. Yanında külahlarla birlikte servis yapın.
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