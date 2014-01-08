Limonlu Pratik Ekler

Bir kasede yumurtaları iyice çırpın. Toz şeker ilave edip çırpmaya devam edin. Bu karışımı tencereye alıp zerine su ekleyin. Un, limon suyu ve kabuğunu ilave edip kısık ateşte topaklanmaması için sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.