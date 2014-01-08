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Limonlu Pratik Ekler

Limonlu Pratik Ekler
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Limonlu pratik ekler, sofralarınıza lezzet katacak pratik ve lezzetli bir ekler tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir kasede yumurtaları iyice çırpın. Toz şeker ilave edip çırpmaya devam edin. Bu karışımı tencereye alıp zerine su ekleyin. Un, limon suyu ve kabuğunu ilave edip kısık ateşte topaklanmaması için sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
  • 2
    1 adet kedidilinin iç tarafına muhallebiden sürün ve ikinci kedi dilini üzerine kapatıp tekrar muhallebi sürün. Ekler ve karışım bitene kadar işleme devam edin. Buzdolabında 1 gece beklettikten sonra servis yapın.

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