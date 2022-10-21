7'den 70'e herkesin sevdiği ekleri siz de seviyor musunuz? Eğer öyleyse gelin birlikte bu tarifi deneyelim... Oldukça pratik olan bu tarif çaylarınızın ve kahvelerinizin yanında sizleri mest edecek! Ekler nasıl yapılır? İşte kolay ekler tarifi sizlerle...