Kransekake
YENİ YILI KARŞILARKEN SOFRALARINIZI BİRBİRİNDEN LEZİZ VE FARKLI KÜLTÜRLERİN TARİFLERİNDEN OLUŞAN TATLARLA DONATMAYA NE DERSİNİZ?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için badem unu ve pudra şekerini geniş bir kapta karıştırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte ayrı bir kapta köpürene kadar çırpın. Daha sonra badem unlu karışıma ilave edin. Badem özütünü katın ve elastik kıvamda bir hamur haline elde edene kadar yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabının alt rafında 1 saat dinlendirin.
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2
Sürenin sonunda hamuru hafifçe un serpilmiş zeminde ince uzun şeritler oluşturacak biçimde ve büyükten küçüğe şekillendirin. Bunun için bir kransekake kalıbı veya elinizle şekil verebilirsiniz. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12- 15 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Halkaları büyüklüklerine göre en büyük halka taban olacak şekilde servis tabağına yerleştirin.
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3
Glazür için tüm malzemeyi çırpın. Her bir halkanın altına ve üzerlerine hafifçe glazür sürerek yapışmasını sağlayın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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