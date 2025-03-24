Kransekake

Hamur için badem unu ve pudra şekerini geniş bir kapta karıştırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte ayrı bir kapta köpürene kadar çırpın. Daha sonra badem unlu karışıma ilave edin. Badem özütünü katın ve elastik kıvamda bir hamur haline elde edene kadar yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabının alt rafında 1 saat dinlendirin.