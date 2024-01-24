Kestaneli Truf Pasta
Hem kolay hem de şık bir tatlı olan kestaneli truf pasta, özel günlerinizde veya kahve yanına harika bir alternatif. İşte adım adım kestaneli truf pasta tarifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kestanenin kabuklarını soyup tencereye alın. Süt ve krema ilave edip kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. Blenderden geçirin ve püre haline getirin.
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2
Tereyağı ve çikolatayı birlikte benmari usulü eritin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını 3 yemek kaşığı toz şekerle katılaşana kadar çırpın. Yumurta sarılarını kalan toz şekerle 8-10 dakika boyunca çırpın.Üzerine kestane püresi ve tereyağlı çikolatayı ekleyin.
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3
Yumurta akını ilave edip yavaşça karıştırın. Karışımı yağlanıp unlanmış orta boy kelepçeli kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp soğutun.
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4
Çikolata sos için çikolata ve kakao yağını birlikte benmari usulü eritin. Pastanın üzerine gezdirip servis yapın.
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