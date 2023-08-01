Dondurmalı Bisküvili Pasta
Herkesin kolaylıkla kısa sürede yapabileceği muhteşem bir pasta... Doğum günü kutlamalarınızda yapabileceğiniz ve sizi asla mahcup etmeyecek dondurmalı bisküvili pasta tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Toz şeker ve tereyağını birlikte eritin. Ocaktan alıp limon kabuğu, kakao ve süt ekleyip iyice karıştırın. Ufalanmış bisküvi ilave edip karıştırın.
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2
Yumurtaları katıp karıştırmaya devam edin. Karışımın yarısını yağlı kağıtla kaplanmış küçük boy yuvarlak kek kalıbına yayın. Üzerine dondurma toplarını yerleştirin.
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3
Kalan karışımı dondurmaların üzerine yayın. Derin dondurucuda 1 gece dinlendirin. Ertesi gün derin dondurucudan buzdolabının alt rafına alın ve 3-4 saat daha dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.
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