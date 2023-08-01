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Öğünler Pastalar Dondurmalı bisküvili pasta

Dondurmalı Bisküvili Pasta

Dondurmalı Bisküvili Pasta
KOLAY 45 DAKİKA

Herkesin kolaylıkla kısa sürede yapabileceği muhteşem bir pasta... Doğum günü kutlamalarınızda yapabileceğiniz ve sizi asla mahcup etmeyecek dondurmalı bisküvili pasta tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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