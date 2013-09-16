Karamelli Krokanlı Pasta

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin.Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Pasta için pandispanyanın birinci katına 3-4 yemek kaşığı krem şanti sürüp, krokanın 1/3'ünü koyun. Yine 3-4 yemek kaşığı krem şanti sürün ve ikinci kat pandispanyayı üzerine kapatın. Tekrar 3-4 yemek kaşığı krem şanti sürün ve kalan krokanın 1/3'ünü koyun. Üçüncü kat pandispanyayı üzerine kapatın ve krem şantiden 3-4 yemek kaşığı sürün. Yarım saat buzdolabında beklettikten sonra yine 3-4 yemek kaşığı krem şanti sürün ve pişen şu hamurlarını üzerine aralıklarla dizin.