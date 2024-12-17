Unlimited 10 İle Görünenin Ötesinde Temizlik Bosch Ev Aletleri Yeni Kablosuz Dikey Süpürgesi Unlimited 10’u Tanıttı

Yaşam kalitesini artırmak için ilham verici çözümler üreten Bosch, kablosuz dikey süpürge serisinin yeni üyesi Unlimited 10'u heyecan verici bir lansmanla tanıttı. Bosch Ev Aletleri Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar ev sahipliğinde gerçekleştiren lansmanın sunumunu Mert Vidinli üstlenirken, davete çok sayıda ünlü isim, influencer ve basın mensubu katılım sağladı. Lansmanda Unlimited 10'un yenilikçi yüksek teknolojisi davetlilerle paylaşılırken, çalışmalarını sorumlu marka kimliğiyle yürüten Bosch'un evde eşit iş dağılımını destekleyen misyonuna vurgu yapıldı.

Temizlikte performansı ve esnekliği bir arada sunan şarjlı dikey süpürgelerin yükselişte olduğu bu dönemde, Bosch Unlimited 10'un benzerlerinden çok daha yenilikçi bir teknoloji sunduğunu söyleyen Bosch Ev Aletleri Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar, "Ürünümüz, sizin için karar verebilen akıllı nitelikleri, hijyen üstünlüğü sağlayan MicroClean teknolojisi, tasarım gücü ve yüksek performansıyla hayat kalitesini yükseltiyor, hayatı kolaylaştırıyor ve size zaman bırakıyor. Yüksek kalite odaklı, mükemmellik arayan, yapacak ve düşünecek çok şeyi olan çocuklu ailelerin ya da kendi bağımsız hayatını kurmuş bireylerin çok kısa zamanda ilgisini çekeceğine inandığımız ürünümüz, üstün teknolojisinin ev işlerini kolaylaştırmasıyla eşit iş dağılımını destekliyor. Bosch olarak yenilikçi teknolojilerimizle hayatı kolaylaştırdığımız gibi konforlu, eğlenceli ve adil bir yaşam tarzını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bosch'un en iyi toz toplama sistemine sahip olan Unlimited 10'un MicroClean Sensörü, tozun yüzde 99,9'un, hatta 0.3 mikrona kadar görünmeyen kirleri içine hapsederken, MicroClean Halkası yüzeylerin yüzde 100'e kadar hangi oranda temizlendiğini gösteriyor, Led ışıklı MicroClean Başlığı her türlü tozu, kiri, en küçük parçacıkları bile süpürüyor. Saç dolanmasını önleyen rulosu, çok daha az temasla daha hijyenik temizlik sağlayan toz torbasıyla derinlemesine temizlikte yeni bir kulvar açan Unlimited 10, 80 dakikaya kadar çalışma süresi, yüzde 40 daha verimli motoru ve 10 yıl motor garantisiyle öne çıkıyor. Unlimited 10'un premium TFT ekranı ise enerji tasarrufu modu, altı ayrı kullanım modu, pil koruma seçeneği, çalışma süresi bildirimi ve öğretici içeriklerle akıllı temizlikte de iddiasını ortaya koyuyor.