Tarif Ara

Meşher’den 23 Nisan’da Çocuklara Özel Sergi Turu

Meşher, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 7-12 yaş arasındaki çocukları, Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisini keşfetmeye davet ediyor

Meşher’den 23 Nisan’da Çocuklara Özel Sergi Turu

Meşher, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel bir etkinlik düzenliyor. Çocuklar 23 Nisan saat 14.00'te Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisini ücretsiz rehberli turla keşfetme şansı yakalayacak.

Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alan, fantastik öykülerden bilim kurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan geniş bir seçki sunan Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi, yazarlara ait el yazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı ve ithaflı kitaplar, farklı kaynaklardan gravür, resim, nota kitapçığı, film, afiş gibi çeşitli yapıtları da kapsıyor.

23 Nisan'a özel olarak düzenlenen, 7–12 yaş arası çocuklara yönelik rehberli tur, çocukların sergideki tüm bu nadir eserleri görmelerine, İstanbul'un edebiyat ve sanat üzerindeki ilham verici etkisini keşfetmelerine olanak sunuyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için:
📧 kayit@mesher.org

Hikâye İstanbul'da Geçiyor Sergisi Hakkında

Hikâye İstanbul'da Geçiyor, Batı edebiyatının farklı türlerinde yer alan İstanbul temsillerine odaklanıyor. 23 Ocak'ta açılan sergi, Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alarak, fantastik öykülerden bilim kurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan geniş bir seçki sunuyor. Voltaire, Virginia Woolf, Jules Verne, Ian Fleming gibi yazarların eserlerini bir araya getiren sergi, şehrin edebiyat ve sanat üzerindeki ilham verici etkisini gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in üstlendiği sergi, ziyaretçilere kitaplardan uyarlanan filmler, çeşitli atölyeler ve Türkçe-İngilizce katalog gibi yan etkinliklerle de zenginleşen bir deneyim vadediyor. Sergi, 13 Temmuz 2025'e kadar Meşher'de görülebilir.

Sofra’da Bu Ay

  • 2025 Trendi Swicy Lezzetler
  • Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
  • Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Sağlık deposu zerdeçalın ana maddesi kurkumin’in 5 bilimsel faydası!

Sağlık deposu zerdeçalın ana maddesi kurkumin’in 5 bilimsel faydası!

Zerdeçala parlak sarı rengini veren aktif bileşeni “kurkumin’in sağlımız için faydaları saymakla bitmiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Selin Yavuz, Hindistan ve Çin’de binlerce yıldır kullanılan kurkuminin özellikle 5 büyük faydasına dikkat çekiyor. Yavuz’un ayrıca, tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair birkaç önemli hatırlatması da var…
BEYPİLİÇ KALİTESİ AVRUPA BİRLİĞİNDE

BEYPİLİÇ KALİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE

Beypiliç, Tavuk Döner ve İleri İşlenmiş Ürünleri ile Beyaz Et Sektöründe Yeni Bir Döneme İmza Attı. Beypiliç Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapma yetkisini kazandı. 11 Şubat 2025 tarihli T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. AB'ye "Isıl İşlem Görmüş Kanatlı Eti" ihracatı yapmaya resmen yetkilendirildi.
Pril, Ramazan Buluşması ile Binlerce Kişiyi İftar Sofralarında ağırladı...

Pril, “Ramazan Buluşması” ile Binlerce Kişiyi İftar Sofralarında ağırladı...

Pril, Türkiye’de “50 Yıldır Sofrada Birlikte”… Türkiye’nin ilk sıvı bulaşık deterjanı Pril, “Ramazan Buluşması” kapsamında kurduğu iftar çadırlarıyla Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Türkiye’nin farklı şehirlerine taşıdı. Pril, “Ramazan Buluşması” etkinliği süresince 6.000’den fazla kişiyi iftar sofralarında ağırladı.
Bu Kurabiyeler İlk Kez Organik!

Bu Kurabiyeler İlk Kez Organik!

Humm Organic, çocukların favori meyvelerinden ilham alarak ürettiği portakallı ve çilekli kurabiyeleriyle organik atıştırmalık kategorisinde bir ilki sunuyor. Aroma verici, renklendirici, şeker ve koruyucu içermeyen, gerçek meyveler kullanılarak yapılan, temiz reçeteli ve tamamıyla organik kurabiyeler, çocuklar için sağlıklı ve lezzetli bir seçenek sunuyor.