Meşher’den 23 Nisan’da Çocuklara Özel Sergi Turu

Meşher, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel bir etkinlik düzenliyor. Çocuklar 23 Nisan saat 14.00'te Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisini ücretsiz rehberli turla keşfetme şansı yakalayacak.

Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alan, fantastik öykülerden bilim kurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan geniş bir seçki sunan Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi, yazarlara ait el yazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı ve ithaflı kitaplar, farklı kaynaklardan gravür, resim, nota kitapçığı, film, afiş gibi çeşitli yapıtları da kapsıyor.

23 Nisan'a özel olarak düzenlenen, 7–12 yaş arası çocuklara yönelik rehberli tur, çocukların sergideki tüm bu nadir eserleri görmelerine, İstanbul'un edebiyat ve sanat üzerindeki ilham verici etkisini keşfetmelerine olanak sunuyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için:

📧 kayit@mesher.org

Hikâye İstanbul'da Geçiyor Sergisi Hakkında

Hikâye İstanbul'da Geçiyor, Batı edebiyatının farklı türlerinde yer alan İstanbul temsillerine odaklanıyor. 23 Ocak'ta açılan sergi, Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alarak, fantastik öykülerden bilim kurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan geniş bir seçki sunuyor. Voltaire, Virginia Woolf, Jules Verne, Ian Fleming gibi yazarların eserlerini bir araya getiren sergi, şehrin edebiyat ve sanat üzerindeki ilham verici etkisini gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in üstlendiği sergi, ziyaretçilere kitaplardan uyarlanan filmler, çeşitli atölyeler ve Türkçe-İngilizce katalog gibi yan etkinliklerle de zenginleşen bir deneyim vadediyor. Sergi, 13 Temmuz 2025'e kadar Meşher'de görülebilir.