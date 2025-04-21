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23 Nisan’a Özel Lezzet Şöleni: Pek Food ile Kutlama Zamanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu, Pek Food’un enfes lezzetleriyle taçlandırın! Pizza Mistro’dan lahmacuna, milföyden susamlı çıtır böreğe kadar birbirinden özel tatlarla sofralarınızı donatın.

23 Nisan’a Özel Lezzet Şöleni: Pek Food ile Kutlama Zamanı!

23 Nisan, çocuklarımızın neşesiyle renklenen, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en özel günlerden biri. Bu anlamlı günü daha da unutulmaz kılmak için Pek Food'un lezzet dolu ürünleriyle keyifli sofralar kurmaya ne dersiniz? Özenle hazırlanan Pizza Mistro, bol malzemeli içeriği ve ince hamuruyla hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olmaya aday! Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu lezzet, kutlamalarınızı daha da renklendirecek.

Geleneksel tatlardan vazgeçemeyenler için Pek Food Klasik Lahmacun mükemmel bir seçim! İncecik hamuru ve bol iç harcıyla fırından çıktığı anda mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor. Yanında bol yeşillik ve limonla servis ederek bu lezzeti zirveye taşıyabilirsiniz. Tatlı ve tuzlu atıştırmalıklarla sofranızı tamamlamak için ise Milföy Hamuru ile çıtır çıtır börekler veya Peynirli Susamlı Çıtır gibi enfes seçenekleri deneyebilirsiniz.

Pek Food olarak, 23 Nisan'ın coşkusunu lezzetlerimizle buluşturuyoruz! Çocukların mutluluğunu paylaşmak, onlara keyifli bir sofra sunmak için en iyi tatları sizlere sunuyoruz. BugünAü unutulmaz kılmak için sofralarınızı Pek Food'un nefis ürünleriyle bayramın tadını doyasıya çıkarın!

Sofra’da Bu Ay

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  • Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
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