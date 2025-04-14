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Sağlık deposu zerdeçalın ana maddesi kurkumin’in 5 bilimsel faydası!

Sağlık deposu zerdeçalın ana maddesi kurkumin’in 5 bilimsel faydası!

Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan kurkumin hakkında bilim dünyası araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bilindiği gibi kurkuminin doğal kaynağı zerdeçal. Yemeklere baharat olarak eklenebilen zerdeçal aynı zamanda çay, smoothie ve salatalara da dahil edilebiliyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Selin Yavuz, zerdeçalın ana maddesi olan kurkuminin emilimini artırmak için karabiber ve sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesini öneriyor. Peki sağlığımıza katkıları bilimsel olarak kanıtlanan kurkumini son günlerde ünlü yapan o 5 büyük fayda nedir? İşte yanıtlar…

1- İltihabı azaltıyor, stresi dengeliyor

Kurkumin, vücutta iltihabı azaltıcı ve oksidatif stresi dengeleyici etkisiyle güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda kronik iltihaplanmayı azaltma potansiyeliyle kalp hastalıkları, diyabet ve eklem rahatsızlıkları gibi birçok sağlık sorununa karşı koruyucu etkiye sahip.

2- Bağışıklık sistemini destekliyor

Bağışıklık sisteminin güçlü kalması, enfeksiyonlara karşı direnci artıran bir unsur. Kurkumin, mikropların gelişimi engelleyici ve bağışıklık düzenleyici özellikleriyle vücudu mevsimsel hastalıklara karşı koruyor.

3. Sindirim sistemini koruyor

Sindirim sağlığını destekleyen kurkumin, bağırsaklardaki iltihaplanmayı azaltarak sindirim sorunlarına karşı fayda sağlıyor. Ayrıca irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gibi hastalıkların tedavisinde de destekleyici bir role sahip.

4. Kalp ve damar sağlığına dost

Kurkuminin anti-inflamatuar etkisi, kalp ve damar sağlığını destekleyerek damar sertliği riskini azaltıyor. Ayrıca kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan kurkumin, kalp hastalıklarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor.

5. Zihinsel fonksiyonları destekliyor

Kurkumin, beyin hücrelerini koruyarak hafıza fonksiyonlarını destekler ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda bilimsel çalışmalara göre, depresyon belirtilerini hafifletebileceğine dair yeni bulgular da mevcut.

Kurkuminin bu önemli faydalarının yanı sıra; yüksek miktarda kullanılması halinde mide rahatsızlığı, baş ağrısı ve ishal gibi yan etkilere sebep olabileceğine dikkat çeken İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Selin Yavuz, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananların, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlığı olanların mutlaka doktor kontrolünde sofralarına dahil etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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