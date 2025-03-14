Pril, “Ramazan Buluşması” ile Binlerce Kişiyi İftar Sofralarında ağırladı...

7-8 Mart'ta İstanbul Bakırköy Meydanı'nda başlayan "Pril Ramazan Buluşması" etkinliği, 14-15 Mart'ta İzmir Bornova Meydanı ve 28-29 Mart'ta ise Ankara Anfa Park'ta kurulan iftar sofraları ile devam etti. Sevilen Yemek Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal da bu etkinliklerde misafirlerle bir araya geldi. "Pril Ramazan Buluşması", gün boyu süren etkinliklerle Ramazan'ın neşesini ve paylaşma ruhunu büyüten bir buluşma noktası oldu. İftar öncesinde, kumaş çanta ve önlük boyama atölyeleri, köpük şovu, jonglör gösterileri ve dijital oyun alanları ile meydanlar eğlenceye ev sahipliği yaptı. İftar saatinde ise misafirlere, hijyen ve besin standartlarına uygun olarak hazırlanan geleneksel iftar menüsü ikram edildi. Sahrap Soysal da İftarın ardından misafirlerle, geleneksel lezzetlerin ve Ramazan'ın birliktelik duygusunun önemine dair keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Misafirler ayrıca; Hacivat & Karagöz gösterileri, çay, Türk kahvesi, patlamış mısır ve pamuk şeker gibi ikramlarla Ramazan'ın manevi atmosferini yaşayabildi. İsteyenler ise fotoğraf kabininde çektirdikleri fotoğraflarla günün anısını hatıra olarak saklayabildi.