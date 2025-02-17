Tarif Ara

Bu Kurabiyeler İlk Kez Organik!

Bu Kurabiyeler İlk Kez Organik!

Sürdürülebilir organik tarımı ve üretimi destekleyen "Temiz İçerik"li Humm Organic'ler; yüzde yüz organik ve besleyici olmasıyla ebeveynlerin, lezzeti ve eğlenceli paketleriyle de çocukların beğenisini kazanıyor. Humm Organic, sağlıklı atıştırmalıklar kategorisinde bir ilki gerçekleştirerek çocukların çok sevdiği iki meyveyi, portakal ve çileği organik kurabiye olarak sunuyor. Mevsiminde hasat edilen gerçek organik portakal ve organik çileğin kullanıldığı kurabiyeler, şeker, renklendirici ve koruyucu içermediği gibi aynı zamanda vegan.

Tadı ve kokusu aromadan değil, gerçek meyvelerden

Portakallı organik kurabiye, organik kurutulmuş toz portakalla; çilekli organik kurabiye ise organik çilek püresiyle hazırlanıyor. Her iki kurabiye de organik buğday unu ve elma suyu gibi tamamen doğal bileşenlere sahip. Ayrıca, gıdalara tat ve koku vermek amacıyla kullanılan aroma vericileri içermiyor.

İnovasyonla gelen lezzet

Türkiye'de kendi kategorisinde en geniş ürün portföyüne sahip Humm Organic, yalnızca "Temiz İçerik" anlayışıyla sağlıklı atıştırmalıklar geliştirmiyor aynı zamanda önemli bir misyon da üstleniyor. Bu misyonun merkezindeyse; sağlıklı beslenme için yenilikçi çözümler sunarak geleceğin gıda anlayışını şekillendirmek yer alıyor. Türkiye'de bir ilki temsil eden portakallı ve çilekli organik kurabiyeler de gerçek bir inovasyon örneği. Humm Organic sayesinde ilk kez çilekli kurabiye hem de %100 organik olarak raflardaki yerini alırken, portakallı kurabiyenin de ilk kez organik versiyonu üretiliyor

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

SteamCube ile Buharın Gücünü Keşfedin

SteamCube ile Buharın Gücünü Keşfedin

Küçük ev aletleri ve lüks beyaz eşya sektöründe dünya çapında 60’tan fazla premium markayı kullanıcılarıyla buluşturan Enplus, yatay ya da dikey ütü yapmayı mümkün kılan, tüm kumaşlarla uyumlu Steamone’ın yeni ürünü SteamCube’u, #BuharlaYenilen mottosuyla Türkiye’ye getirdi. Tek bir damlamaya bile izin vermeyen yenilikçi buhar başlığı ve benzersiz teknolojisiyle dikkat çeken SteamCube, ünlü modacı Özlem Süer’in düzenlediği Maison Love etkinliğinde tanıtıldı.

Bitkisel Sütlü Ürünler Bulabileceğiniz Adresler

SON YILLARDA BİTKİSEL SÜTLÜ TATLILAR VE İÇECEKLER VEGAN YAŞAMI BENİMSEYENLERİN YANI SIRA HAYVANSAL SÜTLERE DUYARLILIĞI OLAN YA DA DAHA HAFİF TATLAR ARAYANLAR İÇİN DE POPÜLER BİR ALTERNATİF HALİNE GELDİ. İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE ANTALYA GİBİ ŞEHİRLERDE BU TALEPLERİ KARŞILAYAN FARKLI MUTFAKLARDAN LEZZETLER SUNAN MEKANLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. BİTKİSEL SÜTLERLE HAZIRLANAN ÖZEL TATLILAR, GELENEKSEL TARİFLERE YENİLİKÇİ DOKUNUŞLAR EKLEYEREK HEM DAMAK TADIMIZA HEM DE ÇEVREYE DUYARLI BİR SEÇENEK SUNUYOR. İŞTE TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN, BİTKİSEL SÜTLÜ LEZZETLER SUNAN BAZI MEKANLARI BAŞAK AYDIN YAZDI.
Şık Tasarımlı Mutfak Aletleri

Şık Tasarımlı Mutfak Aletleri

MUTFAK TEZGAHLARI ÜZERİNDE HEM HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN HEM DE ŞIK TASARIMLARI İLE BİZLERİ SIRADAN BİR DÜNYADAN ALIP BAŞKA BİR DÜNYAYA GÖTÜREN EKİPMANLARI VE BU EKİPMANLARIN TASARIMSAL DURUŞUNU RENDA HELİN DESİGN’IN KURUCUSU, YÜKSEK İÇ MİMAR RENDA HELİN ÇİLALİOĞLU ÇİZER YAZDI.
Pidemiss’in Ödüllü tatlarıyla 14 Şubat’ta sofranıza aşk ve lezzet katın

Pidemiss’in Ödüllü tatlarıyla 14 Şubat’ta sofranıza aşk ve lezzet katın

Sevgililer Günü’nü lezzet dolu bir anıya dönüştürmek isteyenler için Aktaşlar Lezzet Grubu, ödüllü lezzetleriyle sofralarınızı şölene çeviriyor. Sevgilinizle birlikte kuracağınız o özel sofralarda, Pidemiss’in Uluslararası Lezzet Ödüllü Margarita, Kıymalı ve Karışık Peynirli pidelerini paylaşarak aşkınızı lezzetle taçlandırabilirsiniz. 14 Şubat’ı unutulmaz kılmak ve sevdiniz kişiyle birlikte keyif dolu bir an yaşamak için, sofralarınıza Pidemiss’in özel tatlarını eklemeyi unutmayın.