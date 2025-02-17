Bu Kurabiyeler İlk Kez Organik!

Sürdürülebilir organik tarımı ve üretimi destekleyen "Temiz İçerik"li Humm Organic'ler; yüzde yüz organik ve besleyici olmasıyla ebeveynlerin, lezzeti ve eğlenceli paketleriyle de çocukların beğenisini kazanıyor. Humm Organic, sağlıklı atıştırmalıklar kategorisinde bir ilki gerçekleştirerek çocukların çok sevdiği iki meyveyi, portakal ve çileği organik kurabiye olarak sunuyor. Mevsiminde hasat edilen gerçek organik portakal ve organik çileğin kullanıldığı kurabiyeler, şeker, renklendirici ve koruyucu içermediği gibi aynı zamanda vegan.

Tadı ve kokusu aromadan değil, gerçek meyvelerden

Portakallı organik kurabiye, organik kurutulmuş toz portakalla; çilekli organik kurabiye ise organik çilek püresiyle hazırlanıyor. Her iki kurabiye de organik buğday unu ve elma suyu gibi tamamen doğal bileşenlere sahip. Ayrıca, gıdalara tat ve koku vermek amacıyla kullanılan aroma vericileri içermiyor.

İnovasyonla gelen lezzet

Türkiye'de kendi kategorisinde en geniş ürün portföyüne sahip Humm Organic, yalnızca "Temiz İçerik" anlayışıyla sağlıklı atıştırmalıklar geliştirmiyor aynı zamanda önemli bir misyon da üstleniyor. Bu misyonun merkezindeyse; sağlıklı beslenme için yenilikçi çözümler sunarak geleceğin gıda anlayışını şekillendirmek yer alıyor. Türkiye'de bir ilki temsil eden portakallı ve çilekli organik kurabiyeler de gerçek bir inovasyon örneği. Humm Organic sayesinde ilk kez çilekli kurabiye hem de %100 organik olarak raflardaki yerini alırken, portakallı kurabiyenin de ilk kez organik versiyonu üretiliyor