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SteamCube ile Buharın Gücünü Keşfedin

SteamCube ile Buharın Gücünü Keşfedin

Enplus, ev ve iş yerlerinde ihtiyaç duyulan birçok alanda, premium markaların en modern, sağlıklı ve hayatı kolaylaştıran çözümlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Ütü yapmayı kolaylaştıran ve kusursuz sonuçlar veren ürünü SteamCube'u piyasaya süren marka, benzersiz teknolojisiyle daha verimli, pratik ve kusursuz bir ütü deneyimi sunuyor.

Kırmızı halının gizli kahramanı, Masion Love etkinliğinde tanıtıldı

Ünlü modacı Özlem Süer'in ev sahipliğinde moda dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren Maison Love İstanbul to Cannes etkinliğinde yeni SteamCube, kırmızı halıdaki şıklığın gizli kahramanı olarak moda dünyası ile tanıştırıldı. Özlem Süer House'dan kırmızı halıya uzanan bir serüven olarak kurgulanan etkinliğe katılanlar ürünün sunduğu yenilikçi teknolojiyi ilk kez deneyimleme fırsatı buldu. Ünlü simalardan Azra Akın, Jülide Ateş, Şahika Ercümen ve Hatice Aslan da ürünü deneyimleyenler arasında yer aldı.

Dikey ya da yatay, çok yönlü kullanım

Ütü masalı veya masasız, dikey ya da yatay kullanım seçenekleriyle her yerde pratik kullanım sağlayan SteamCube, sadece 120 saniyede ısınarak hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Ürün, hijyenik temizlik özelliği sayesinde, bakterileri ve virüsleri yok ederken aynı zamanda istenmeyen kokuları gidermeye de yardımcı oluyor. Sürdürülebilir bir tasarıma sahip olan ürün, değiştirilebilir aksesuarları sayesinde uzun ömürlü kullanım sunuyor. Üstelik, haute couture desteği ve premium tasarımı ile profesyonel sonuçlar sağlarken ütüleme deneyimini de bir üst seviyeye taşıyor.

Daha hızlı ve konforlu ütüleme

SteamCube'da bulunan FlowVector teknolojisi, 10 bar basınç kuvvetiyle dakikada 125 g buharı geniş yüzeyli başlığı aracılığıyla ileterek ütüleme işlemini daha hızlı ve konforlu hale getiriyor. Farklı kumaş türlerine hızla uyum sağlamak için 4 farklı güç modu sunarak her türlü ihtiyaca göre özelleştirilmiş bir deneyim sunuyor. 2,5 litrelik geniş su tankı, günlük kullanım için yeterli kapasite sağlayarak kesintisiz bir ütüleme deneyimi vadediyor.

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