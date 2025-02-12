Pidemiss’in Ödüllü tatlarıyla 14 Şubat’ta sofranıza aşk ve lezzet katın

Lezzet yolculuğuna 1981 yılında Ordu'da başlayan ve bugün dört kıtada 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Aktaşlar Lezzet Grubu, Sevgililer Günü'nde de sofraları lezzetle buluşturmaya devam ediyor. Pidemiss markasına ait Uluslararası Lezzet Ödüllü Margarita, Kıymalı ve Karışık Peynirli pideler, aşkın en güzel haliyle paylaşılmasını sağlıyor. Türk mutfağına özgü otantik tatları tüketicilerle buluşturan Aktaşlar Lezzet Grubu, bu özel günü unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenleri lezzet dolu bir serüvene davet ediyor.

Sevgililer Günü'nü en özel şekilde kutlamak için Aktaşlar Lezzet Grubu'nun lezzetleriyle sofralarınızı renklendirin. Lezzetin ve paylaşmanın bir araya geldiği bu özel gün, unutulmaz anılar yaratmak için harika bir fırsat sunuyor. Siz de aşkınızı tatlandırmak için Pidemiss'in ödüllü pideleriyle sevdiklerinize lezzet dolu bir sürpriz yapın!