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Pidemiss’in Ödüllü tatlarıyla 14 Şubat’ta sofranıza aşk ve lezzet katın

Pidemiss’in Ödüllü tatlarıyla 14 Şubat’ta sofranıza aşk ve lezzet katın

Lezzet yolculuğuna 1981 yılında Ordu'da başlayan ve bugün dört kıtada 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Aktaşlar Lezzet Grubu, Sevgililer Günü'nde de sofraları lezzetle buluşturmaya devam ediyor. Pidemiss markasına ait Uluslararası Lezzet Ödüllü Margarita, Kıymalı ve Karışık Peynirli pideler, aşkın en güzel haliyle paylaşılmasını sağlıyor. Türk mutfağına özgü otantik tatları tüketicilerle buluşturan Aktaşlar Lezzet Grubu, bu özel günü unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenleri lezzet dolu bir serüvene davet ediyor.

Sevgililer Günü'nü en özel şekilde kutlamak için Aktaşlar Lezzet Grubu'nun lezzetleriyle sofralarınızı renklendirin. Lezzetin ve paylaşmanın bir araya geldiği bu özel gün, unutulmaz anılar yaratmak için harika bir fırsat sunuyor. Siz de aşkınızı tatlandırmak için Pidemiss'in ödüllü pideleriyle sevdiklerinize lezzet dolu bir sürpriz yapın!

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

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Bereketli ve lezzetli ramazan sofraları Metro Türkiye ile kuruluyor

Bereketli ve lezzetli ramazan sofraları Metro Türkiye ile kuruluyor

Bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan, herkesin aynı masa etrafında buluştuğu sofralarla anlam kazanıyor. Metro Türkiye, iftar ve sahurda lezzet dolu sofralar kurmak için gereken yüzlerce çeşit ürünü kalite ve güvenle sunuyor. Herkesin aynı masa etrafında buluştuğu Ramazan sofraları için bal, pastırma, peynir gibi çeşit çeşit iftariyeliklerden sofraların vazgeçilmezi bakliyatlara, meyve ve sebzelerden et çeşitlerine, kolayca hazırlayabileceğiniz tatlılardan iftar sonrası içilen çay ve kahvelere kadar aradığınız her şeyi güvenilir alışverişin adresi Metro Türkiye’de bir arada bulabilirsiniz.
BAU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE KÜTAHYA PORSELEN İMZASI

BAU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE KÜTAHYA PORSELEN İMZASI

Koleksiyonları ile dünyanın en prestijli uluslararası tasarım ödüllerine layık görülen Kütahya Porselen, Bahçeşehir Üniversitesi ile değerli bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi’nde artık Kütahya Porselen'in tasarım ve kalitesiyle fark yaratan koleksiyonları kullanılacak. Gastronomi dünyasının geleceğini şekillendiren bu merkezde, Kütahya Porselen’in yenilikçi tasarımları ve üstün kalitesi, mutfak sanatlarının profesyonelleriyle buluşacak.
Nar Ekşisiyle Yemeklerinize Sanat Katın

Nar Ekşisiyle Yemeklerinize Sanat Katın

Nar, pek çok kültürde bereket ve verimliliğin simgesi. Meyve haliyle çok sevilse de nar ekşisi özellikle salatalardan mezeler ve yemeklere kadar uzanan geniş kullanım alanıyla mutfaklarımızda haklı bir başköşeye sahip. Benzersiz aroması ve eşsiz tadıyla sofralara doğallık katan Kemal Kükrer Nar Ekşisi, yemeklerinize katacağınız en özel dokunuş olacak.
Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına Ülker Go Ahead ile girdi

Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına “Ülker Go Ahead” ile girdi

Türkiye’de gıda sektörünün lideri Ülker, son yılların gittikçe önem kazanan “Bütünsel İyilik”  trendine uygun olarak  “Ülker GO Ahead” markalı 5 yeni ürününü tüketiciyle buluşturdu. Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Tüketici davranışlarındaki değişime uygun stratejilerle ürettiğimiz ve tüketicilerimize lezzetli bir deneyim sunan kuru yemiş ve meyve barlarla, bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz.” dedi.