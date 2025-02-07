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BAU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE KÜTAHYA PORSELEN İMZASI

BAU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE KÜTAHYA PORSELEN İMZASI

Kütahya Porselen ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), gastronomi ve mutfak sanatları alanında önemli bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi'nde, Kütahya Porselen'in inovatif ve estetiği işlevsellikle harmanlayan koleksiyonları kullanılacak. Bu işbirliği, geleceğin şeflerine ilham verirken, mutfak sanatları eğitimine de yeni bir boyut kazandıracak.

BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi bünyesinde yer alan Gastro Art Restoran'da 4 Şubat'ta gerçekleşen imza töreninde, BAU Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Zeynep Tacer Caba, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Dr. Tanzer Polat Yılmaz, BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura ve Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu bir araya geldi.

"Eğitime ve Sektörel İş Birliklerine Katkı Sağlamaktan Gurur Duyuyoruz"

Törende konuşan Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Dr. Tanzer Polat Yılmaz şunları söyledi:

"NG Ailesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz hafta Kütahya'da Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinin açılışını gerçekleştirdik. Eğitime bir katkı daha sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün de sizlerle bir arada olmak sektörel açıdan bizim için çok anlamlı. Biz porselen üreticileri şeflerimizden, profesyonellerden besleniyoruz."

Sürdürülebilir üretim anlayışı ve yenilikçi bakış açısıyla eğitimin gelişimine katkı sağlamaktan büyük gurur duyduklarını belirten Yılmaz, bu adımın ilerleyen süreçte daha büyük iş birliklerine vesile olacağına inandığını ifade etti.

"Kütahya Porselen'le Çalışmaktan Mutluluk Duyuyoruz"

BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura ise BAU'nun gastronomi alanında fark yaratmayı hedeflediğini ve bu doğrultuda sektörün lider firmalarıyla iş birliği yapmanın önemine değinerek şöyle konuştu: "Kütahya Porselen'in ürünleriyle gastronomide kendi yaratıcılığımızı birleştirdiğimizde, mükemmel bir uyum ortaya çıkacak. Bu, hem bizim için bir farklılık yaratacak hem de Bahçeşehir Üniversitemizin eğitim ve gastronomi sektörlerinde farklı bir noktaya gitmesine katkı sağlayacak. Bunu mümkün kılan ise sektördeki siz değerli oyun kuruculardır. Büyük bir endüstriyle stratejik iş ortağı olmak, bizi daha da büyütecek. Kütahya Porselen tasarımlarını mutfak sanatlarıyla buluşturarak öğrencilerimize farklı bir deneyim sunacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda Kütahya Porselen'le çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

İmza töreninin ardından konuklar, BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi öğrencilerinin özenle hazırladığı lezzetleri, Kütahya Porselen'in benzersiz koleksiyonları eşliğinde deneyerek unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşadı.

Bu önemli iş birliğiyle mutfak sanatları ve tasarım dünyasının geleceği için yeni bir kapı aralanırken, Kütahya Porselen'in yenilikçi yaklaşımı ve BAU'nun gastronomi alanındaki vizyonu bir araya gelerek sektöre ilham vermeye devam edecek.

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