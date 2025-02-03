Nar Ekşisiyle Yemeklerinize Sanat Katın

Mutfağınıza tat katacak bir dokunuş arıyorsanız, Kemal Kükrer'in eşsiz nar ekşisi tam size göre! Doğallık ve geleneksel üretim teknikleriyle sofralarınıza lezzet katan Kemal Kükrer Nar Ekşisi, yemeklere özel bir tat katıyor. Narın tüm lezzetini ve yoğun aromasını özenle şişelere taşıyan Kemal Kükrer, doğal nar ekşisiyle yemeklerinize yepyeni bir boyut kazandırıyor. Özellikle salatalarınızda, mezelerinizde ve marinasyonlarınızda kullanabileceğiniz bu özel ürün, her damlasıyla fark yaratıyor.

Salatalarınıza Renk ve Lezzet Katın !

Kemal Kükrer Nar Ekşisi, salatalarınıza sadece yoğun bir tat değil, aynı zamanda canlılık ve denge de katıyor. Özellikle Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olan nar ekşili salatalar, bu ürünü kullandıktan sonra sofranızın yıldızı olacak. Mevsim sebzeleriyle hazırlayacağınız basit bir salata bile Kemal Kükrer Nar Ekşisi sayesinde gurme bir deneyime dönüşebilir.

Geleneksel Üretim ve Doğal İçerik

Kemal Kükrer'in yıllardır süregelen üretim felsefesi, her üründe olduğu gibi nar ekşisinde de kendini gösteriyor. %100 doğal içeriklerle üretilen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle nar tanelerinin en saf hali korunarak hazırlanıyor. Lezzetli ve doğal bir tat arayanlar için ideal bir tercih olan Kemal Kükrer Nar Ekşisi, yemeklerinize değer katmak için raflarda tüketicileri bekliyor.

Narın Bereketini Sofranıza Taşıyın

Türk mutfağında bereketin ve lezzetin simgesi olan nar, Kemal Kükrer kalitesiyle sofralarla buluşuyor. Bu eşsiz nar ekşisini hem günlük yemeklerinizde hem de özel davetlerinizde kullanarak sofralarınıza estetik ve zenginlik katabilirsiniz. Kullanım alanları saymakla bitmiyor Nar ekşisi, kendine has yoğun aroması ve tatlı-ekşi dengesiyle mutfakların vazgeçilmezlerinden biri. İşte nar ekşisinin kullanım alanlarından bazıları:

Salatalar: Özellikle mevsim yeşillikleriyle hazırlanan salatalarda, nar ekşisi hem tat hem de aroma açısından harika bir tamamlayıcıdır. Zeytinyağıyla

birleştiğinde mükemmel bir sos oluşturur.

Mezeler: Kısır, patlıcan ezmesi, humus gibi mezelerde nar ekşisi sıkça kullanılır. Bu mezelerde ekşi dokunuşuyla lezzeti artırır.

Ana Yemekler: Et, tavuk ve balık yemeklerinde marinasyon malzemesi olarak nar ekşisi kullanılabilir. Özellikle et yemeklerinde hem yumuşatma hem de lezzetlendirme amacıyla tercih edilir.

Dolmalar ve Sarma: Zeytinyağlı dolma ve sarma tariflerinde, harcın içinde veya üzerine gezdirilerek kullanılır, yemeğe hafif bir ekşilik ve derinlik katar.

Tatlılar ve Soslar: Bazı tatlılarda ve soslarda nar ekşisi ilginç ve dengeli bir tat profili yaratabilir. Özellikle tatlı-ekşi kontrastı isteyen tariflerde tercih edilir.

Garnitür ve Tabak Süslemesi: Nar ekşisi, bazı yemeklerin üzerine dekoratif olarak gezdirilerek görsel açıdan da tabakları zenginleştirir.

Ajinomoto Hakkında:

Ajinomoto, 'Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa' (Eat Well, Live Well) felsefesiyle yüksek kaliteli çeşniler, soslar, çorbalar, bulyonlar, sirkeler, dondurulmuş gıdalar, unlu mamuller, içecekler, kahve, sporcu destekleri ve gıda takviyeleri gibi ürünlerin global üreticisidir. Uzun yıllar gıda kültürü ve insan sağlığına ileri düzeyde amino asit teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla katkıda bulunan Ajinomoto, faaliyetleri aracılığı ile insanlığın yüz yüze geldiği 'Küresel Sürdürebilirlik', 'Gıda Kaynakları' ve 'Sağlıklı Yaşam' sorunlarının çözülmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 1909'da Japonya'da kurulan ve şu anda 36 bölgede 120 fabrika ve 34 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren ve ürettiği gıda ürünlerini 135'ten fazla ülkede tüketicilere ulaştıran Japonya'nın lider gıda firması Ajinomoto, bugün itibarıyla 11 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Türkiye'de 2013 yılında Kükre Gıda A.Ş.'nin yüzde 50 oranındaki hisselerini satın almış, Nisan 2017'de Örgen Gıda'nın tüm hisselerini, Ağustos 2017'de de Kükre Gıda A.Ş'nin diğer yarısıyla da birlikte tamamını devralmıştır. Bu satın almalar sonucunda Bizim Mutfak ve Kemal Kükrer markaları altında çorbadan bulyona, harçlardan soslara ve sirkeye kadar 6 farklı kategoride ürünü tüketiciyle buluşturan Ajinomoto İstanbul, 29 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. İzmir ve Eskişehir'de olmak üzere 2 fabrikada faaliyet gösteren Ajinomoto İstanbul, 300'ü aşkın ürün üretiyor.