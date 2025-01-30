Tarif Ara

MADO 'SALEP CHALLENGE' YARIŞMASI DÜZENLEYEREK 10 YIL ALIM GARANTİSİ VERDİĞİNİ AÇIKLADI!

MADO 'SALEP CHALLENGE' YARIŞMASI DÜZENLEYEREK 10 YIL ALIM GARANTİSİ VERDİĞİNİ AÇIKLADI!

Milli Piyango izinleri ile 9 -22 aralık arasında sosyal medyada gerçekleştirilen saleple hazırlanan tariflerden (yemekler, börekler, kekler ,içecekler) oluşan Salep Challenge yarışması büyük ilgi gördü ve gelen yüzlerce tarif arasından ön eleme jürisi finalistleri belirlendi.

6 Ocak tarihinde ise 9 finalist salepli tarhana çorbasından balkabaklı salepli sütlaca, salep kremalı cupcakeden frambuazlı salepli tarta, kestaneli salepli pilavdan salepli brioche çöreğine kadar çok farklı tarifler ile jüri karşısında yarıştı. Özel jüri üyesi Master chef 2022 şampiyonu Metin Yavuz yarışmacıların istasyonlarını sürekli ziyaret ederek onlara tüyolar verirken Mado Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Kanbur yaptığı Salep Show ile misafirlerin ilgi odağı oldu.



Şebnem Özinal, Ece Vahapoğlu, Elif Tokdemir gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı ve büyük ilgi gören finalde Jüri değerlendirmesi ile kazananlar seçildi . En büyük ödül ise 1. Olan tatlının MADO menülerine eklenecek olması oldu.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Mado Y.K.B Mehmet Kanbur salebe verdikleri önemi, tüm dünyaya salebi duyurmak için yaptıkları çalışmaları aktararak tüm yaş gruplarına ve damak zevklerine hitap edebilmek adına salebin fıstıklısından türk kahvelisine veganından incirli şekersizine kadar hem sıcak hem soğuk içilebilen salep seçenekleri sunduklarından bahsetti. Ayrıca salep üreticilerine verdikleri desteği de açıklayan Kanbur, 10 yıl alım garantisi verdiklerini ifade etti.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına Ülker Go Ahead ile girdi

Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına “Ülker Go Ahead” ile girdi

Türkiye’de gıda sektörünün lideri Ülker, son yılların gittikçe önem kazanan “Bütünsel İyilik”  trendine uygun olarak  “Ülker GO Ahead” markalı 5 yeni ürününü tüketiciyle buluşturdu. Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Tüketici davranışlarındaki değişime uygun stratejilerle ürettiğimiz ve tüketicilerimize lezzetli bir deneyim sunan kuru yemiş ve meyve barlarla, bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz.” dedi.
Dolapta Dondurulmuş Gıdanın Lider Markası SuperFresh Var

Dolapta Dondurulmuş Gıdanın Lider Markası SuperFresh Var

Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda markası SuperFresh’in yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyası lezzet-pratiklik-bereket ekseninde tanıtıldı.
HİLELİ BALLA MÜCADELE İÇİN DÜZENLENEN EĞİTİME 300 ARICI İLE REKOR KATILIM!

HİLELİ BALLA MÜCADELE İÇİN DÜZENLENEN EĞİTİME 300 ARICI İLE REKOR KATILIM!

2018 yılından bu yana Balparmak Arıcılık Akademisinin eğitim faaliyetleriyle 7000 arıcıya ulaşıldığını anlatan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak: “Ucuza satılan bal benzeri hileli ürünler arıcıyı meslekten koparıyor, gençleri ve kadınları mesleğe kazandırmamız lazım”
Ödül veya Ceza Olarak Puding ?

Ödül veya Ceza Olarak Puding ?

Çocuklara sunduğumuz tatlıları sıradanlaştırmak yerine; tatlının varlığını ödül, yokluğunu ceza olarak konumlandırmak ne kadar doğru? Gelin bu konuyu, Montessori eğitim yöntemi bakış açısı ile masaya yatıralım.