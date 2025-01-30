MADO 'SALEP CHALLENGE' YARIŞMASI DÜZENLEYEREK 10 YIL ALIM GARANTİSİ VERDİĞİNİ AÇIKLADI!

Milli Piyango izinleri ile 9 -22 aralık arasında sosyal medyada gerçekleştirilen saleple hazırlanan tariflerden (yemekler, börekler, kekler ,içecekler) oluşan Salep Challenge yarışması büyük ilgi gördü ve gelen yüzlerce tarif arasından ön eleme jürisi finalistleri belirlendi.



6 Ocak tarihinde ise 9 finalist salepli tarhana çorbasından balkabaklı salepli sütlaca, salep kremalı cupcakeden frambuazlı salepli tarta, kestaneli salepli pilavdan salepli brioche çöreğine kadar çok farklı tarifler ile jüri karşısında yarıştı. Özel jüri üyesi Master chef 2022 şampiyonu Metin Yavuz yarışmacıların istasyonlarını sürekli ziyaret ederek onlara tüyolar verirken Mado Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Kanbur yaptığı Salep Show ile misafirlerin ilgi odağı oldu.





Şebnem Özinal, Ece Vahapoğlu, Elif Tokdemir gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı ve büyük ilgi gören finalde Jüri değerlendirmesi ile kazananlar seçildi . En büyük ödül ise 1. Olan tatlının MADO menülerine eklenecek olması oldu.



Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Mado Y.K.B Mehmet Kanbur salebe verdikleri önemi, tüm dünyaya salebi duyurmak için yaptıkları çalışmaları aktararak tüm yaş gruplarına ve damak zevklerine hitap edebilmek adına salebin fıstıklısından türk kahvelisine veganından incirli şekersizine kadar hem sıcak hem soğuk içilebilen salep seçenekleri sunduklarından bahsetti. Ayrıca salep üreticilerine verdikleri desteği de açıklayan Kanbur, 10 yıl alım garantisi verdiklerini ifade etti.