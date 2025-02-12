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Bereketli ve lezzetli ramazan sofraları Metro Türkiye ile kuruluyor

Bereketli ve lezzetli ramazan sofraları Metro Türkiye ile kuruluyor

Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından bu yana hem profesyonel şeflerin hem de kendi mutfağının şefi olanların tüm ihtiyaçlarını zengin ürün çeşitliliğiyle uçtan uca karşılayan Metro Türkiye, bir ay boyunca en özenli sofraların kurulduğu Ramazan ayı için de tüm hazırlıklarını tamamladı.

Metro Chef markalı işlenmiş et ürünlerinde "İzlenebilirlik" başladı

Gerçekleştirdiği düzenli analiz ve denetimlerden geçen ürünlerinin rafa gelene kadarki yolculuğunu izlenebilirlik sistemi sayesinde tüm şeffaflığıyla müşterileriyle paylaşan Metro Türkiye, son olarak Metro Chef markalı işlenmiş ette de izlenebilirlik sunmaya başladı. Ürün etiketlerinde yer alan QR kod aracılığıyla kullanılan ete ait veteriner sağlık raporu, ürünün üretim yeri, ürün bileşenleri listesi, ürünün kullanım ve muhafaza koşulları, üretilen tesisin işletme onay numarası, varsa alerjen bilgisi, enerji besin değerleri, gıda güvenliği denetim sertifikası ve ürün analizine ulaşılabiliyor.

Erzak paketleri ile Ramazan'ın bereketi çoğalıyor

Ramazan sofralarının sadece en leziz yemeklerle değil paylaşmanın gücüyle de bereketleneceği bu günlerde Metro Türkiye, her partisi gıda analizlerinden geçmiş kaliteli ve güvenilir ürünlerle hazırladığı erzak paketlerini de raflarına taşıdı. İftar ve sahurda lezzetli sofraların kurulmasına yardımcı olacak temel gıda ürünlerinden oluşan üç farklı erzak paketini avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunan Metro Türkiye, bu yıl kendi markalarından olan Aro ürünlerinden oluşan özel bir seçenek de hazırladı. 465 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan hazır paketlerin yanı sıra yardımlaşmanın bereketini yaşatmak isteyen kurumların özelleştirilmiş koliler hazırlayabilmesi içinse "Kendi Erzak Paketini Oluştur" seçeneği Metro Türkiye'de.

Coğrafi işaretli iftariyelikler sofralara değer katıyor

Türk mutfağını ve kültürünü geleceğe taşımayı misyon edinen Metro Türkiye, bunun ancak yerel ürünlere sahip çıkarak sağlanabileceğine olan inancıyla ülkemizin dört bir yanındaki coğrafi işaret tescilli ürünleri raflarına taşıyor. Meyve sebzelerden kahvaltılıklara, bakliyattan tatlılara kadar mevsimine göre 600'den fazla coğrafi işaretli ürün sunan Metro Türkiye; Metro Chef markasıyla İzmir Tulum Peyniri, Ezine Peyniri, Boğatepe Kars Gravyeri, Gemlik Zeytini gibi iftariyelikleri sofralara taşıyor. Ayrıca Karacadağ Pirinci'nden Taşköprü Sarımsağı'na Aydın Kestanesi'nden Bayramiç Helvası'na her çeşit lezzeti Ramazan sofralarıyla buluşturuyor.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

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