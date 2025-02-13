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Şık Tasarımlı Mutfak Aletleri

Şık Tasarımlı Mutfak Aletleri

Hem bir iç mimar hem de bir endüstriyel tasarımcı olarak mutfak tezgahında sergilediğimiz ürünler ve onlarla kurduğumuz bağ aslında son derece önemli. Bu konuda dünyada belli başlı ülkeler üretici marka bazında ön plana çıkıyor. İtalyan markalar, Alman markaları ve Amerikan menşeili firmalar bu oyunda başrolde. İtalyanlar daha çok estetiğe ve renge önem verirken, Alman ve Amerikalı firmalar yeniliğe ve fonksiyona daha fazla ağırlık veriyorlar. Ben, yemek yaparken daha çok fonksiyonelliğe ve yeniliğe bakarım, ancak bir kahve makinesinin daha az plastikten üretilmiş, daha estetik ve eğlenceli bir tasarıma sahip olmasına dikkat edenlerdenim. Bir kahve makinesi ile kurduğum, her gün ritüele dönüşen özel bir bağ varken, bir blender ile kurduğum bağ ve deneyimin daha çok sağlıklı beslenmeye yönelik, pratik bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Mesela Amerikan menşeili firma olan Kitchen Aid'in kablosuz blender'i sonunda hepimizi karmaşadan kurtardı. Özellikle sulu bir yemeğe elektrikli bir aletin temas etmesi bana her zaman korku vermiştir. Bu sebepten ötürü hem bu korku ve endişeyi benden aldı hem de harika bir hareket özgürlüğü kazandırdı. Bu nedenle bu ürünü tasarlayan ve üretenlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. İki farklı renk seçeneği ile evimizin vazgeçilmez robotlarından biri olacağına eminim. Mutfak robotlarındaki favori markam ise Smeg.

Çevre dostu plastik kullanımını minimize eden markalardan biri olan Smeg'in hem renkli hem de retro tasarımı, mutfak robotları arasında gerçekten tek bağ kurabildiğim ve severek kullandığım markalardan biri diyebilirim. Dolce & Gabbana gibi moda tasarımı iş birlikleriyle de seviyesini bir üst segmente geçirdi ve bizi o sıkıcı, siyah-gri inox ev aletlerinden kurtarıp Akdeniz sıcaklığıyla buluşturdu. Ekmek ısıtıcıları, kettle'ları, hatta tüm seri favorim diyebilirim. Aynı şekilde yine İtalyan firması Alessi de tercih ettiğim ve sevdiğim markalardan. Kahve makinelerinin oyuncu ve heykelsi tavrı, tezgâh üstünde bizi sıradan dünyadan alıp başka bir dünyaya götürüyor. Belirttiğim gibi sürekli kullandığımız çay ve kahve makineleri daha eğlenceli ve bağ kurduğumuz, oyuncaklarımız gibi geliyor bana. Mutfaklarda artık olmazsa olmaz yeni ürünlerden biri de bence topraksız tarım ve akıllı bahçe ürünleri. Türkiye'de bu alanın öncüsü Arzum oldu ve açıkçası beni çok gururlandırdı.

Bu ürünle maydanozunuzu, fesleğeninizi taze taze yemeğe katmak ayrı bir zevk. Bu ürünlerin giderek çoğalması ve mutfaklarımızda daha çok görebilmemiz ümidiyle.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
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Bitkisel Sütlü Ürünler Bulabileceğiniz Adresler

SON YILLARDA BİTKİSEL SÜTLÜ TATLILAR VE İÇECEKLER VEGAN YAŞAMI BENİMSEYENLERİN YANI SIRA HAYVANSAL SÜTLERE DUYARLILIĞI OLAN YA DA DAHA HAFİF TATLAR ARAYANLAR İÇİN DE POPÜLER BİR ALTERNATİF HALİNE GELDİ. İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE ANTALYA GİBİ ŞEHİRLERDE BU TALEPLERİ KARŞILAYAN FARKLI MUTFAKLARDAN LEZZETLER SUNAN MEKANLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. BİTKİSEL SÜTLERLE HAZIRLANAN ÖZEL TATLILAR, GELENEKSEL TARİFLERE YENİLİKÇİ DOKUNUŞLAR EKLEYEREK HEM DAMAK TADIMIZA HEM DE ÇEVREYE DUYARLI BİR SEÇENEK SUNUYOR. İŞTE TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN, BİTKİSEL SÜTLÜ LEZZETLER SUNAN BAZI MEKANLARI BAŞAK AYDIN YAZDI.
Pidemiss’in Ödüllü tatlarıyla 14 Şubat’ta sofranıza aşk ve lezzet katın

Pidemiss’in Ödüllü tatlarıyla 14 Şubat’ta sofranıza aşk ve lezzet katın

Sevgililer Günü’nü lezzet dolu bir anıya dönüştürmek isteyenler için Aktaşlar Lezzet Grubu, ödüllü lezzetleriyle sofralarınızı şölene çeviriyor. Sevgilinizle birlikte kuracağınız o özel sofralarda, Pidemiss’in Uluslararası Lezzet Ödüllü Margarita, Kıymalı ve Karışık Peynirli pidelerini paylaşarak aşkınızı lezzetle taçlandırabilirsiniz. 14 Şubat’ı unutulmaz kılmak ve sevdiniz kişiyle birlikte keyif dolu bir an yaşamak için, sofralarınıza Pidemiss’in özel tatlarını eklemeyi unutmayın.
Bereketli ve lezzetli ramazan sofraları Metro Türkiye ile kuruluyor

Bereketli ve lezzetli ramazan sofraları Metro Türkiye ile kuruluyor

Bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan, herkesin aynı masa etrafında buluştuğu sofralarla anlam kazanıyor. Metro Türkiye, iftar ve sahurda lezzet dolu sofralar kurmak için gereken yüzlerce çeşit ürünü kalite ve güvenle sunuyor. Herkesin aynı masa etrafında buluştuğu Ramazan sofraları için bal, pastırma, peynir gibi çeşit çeşit iftariyeliklerden sofraların vazgeçilmezi bakliyatlara, meyve ve sebzelerden et çeşitlerine, kolayca hazırlayabileceğiniz tatlılardan iftar sonrası içilen çay ve kahvelere kadar aradığınız her şeyi güvenilir alışverişin adresi Metro Türkiye’de bir arada bulabilirsiniz.
BAU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE KÜTAHYA PORSELEN İMZASI

BAU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE KÜTAHYA PORSELEN İMZASI

Koleksiyonları ile dünyanın en prestijli uluslararası tasarım ödüllerine layık görülen Kütahya Porselen, Bahçeşehir Üniversitesi ile değerli bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi’nde artık Kütahya Porselen'in tasarım ve kalitesiyle fark yaratan koleksiyonları kullanılacak. Gastronomi dünyasının geleceğini şekillendiren bu merkezde, Kütahya Porselen’in yenilikçi tasarımları ve üstün kalitesi, mutfak sanatlarının profesyonelleriyle buluşacak.