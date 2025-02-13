Şık Tasarımlı Mutfak Aletleri

Hem bir iç mimar hem de bir endüstriyel tasarımcı olarak mutfak tezgahında sergilediğimiz ürünler ve onlarla kurduğumuz bağ aslında son derece önemli. Bu konuda dünyada belli başlı ülkeler üretici marka bazında ön plana çıkıyor. İtalyan markalar, Alman markaları ve Amerikan menşeili firmalar bu oyunda başrolde. İtalyanlar daha çok estetiğe ve renge önem verirken, Alman ve Amerikalı firmalar yeniliğe ve fonksiyona daha fazla ağırlık veriyorlar. Ben, yemek yaparken daha çok fonksiyonelliğe ve yeniliğe bakarım, ancak bir kahve makinesinin daha az plastikten üretilmiş, daha estetik ve eğlenceli bir tasarıma sahip olmasına dikkat edenlerdenim. Bir kahve makinesi ile kurduğum, her gün ritüele dönüşen özel bir bağ varken, bir blender ile kurduğum bağ ve deneyimin daha çok sağlıklı beslenmeye yönelik, pratik bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Mesela Amerikan menşeili firma olan Kitchen Aid'in kablosuz blender'i sonunda hepimizi karmaşadan kurtardı. Özellikle sulu bir yemeğe elektrikli bir aletin temas etmesi bana her zaman korku vermiştir. Bu sebepten ötürü hem bu korku ve endişeyi benden aldı hem de harika bir hareket özgürlüğü kazandırdı. Bu nedenle bu ürünü tasarlayan ve üretenlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. İki farklı renk seçeneği ile evimizin vazgeçilmez robotlarından biri olacağına eminim. Mutfak robotlarındaki favori markam ise Smeg.

Çevre dostu plastik kullanımını minimize eden markalardan biri olan Smeg'in hem renkli hem de retro tasarımı, mutfak robotları arasında gerçekten tek bağ kurabildiğim ve severek kullandığım markalardan biri diyebilirim. Dolce & Gabbana gibi moda tasarımı iş birlikleriyle de seviyesini bir üst segmente geçirdi ve bizi o sıkıcı, siyah-gri inox ev aletlerinden kurtarıp Akdeniz sıcaklığıyla buluşturdu. Ekmek ısıtıcıları, kettle'ları, hatta tüm seri favorim diyebilirim. Aynı şekilde yine İtalyan firması Alessi de tercih ettiğim ve sevdiğim markalardan. Kahve makinelerinin oyuncu ve heykelsi tavrı, tezgâh üstünde bizi sıradan dünyadan alıp başka bir dünyaya götürüyor. Belirttiğim gibi sürekli kullandığımız çay ve kahve makineleri daha eğlenceli ve bağ kurduğumuz, oyuncaklarımız gibi geliyor bana. Mutfaklarda artık olmazsa olmaz yeni ürünlerden biri de bence topraksız tarım ve akıllı bahçe ürünleri. Türkiye'de bu alanın öncüsü Arzum oldu ve açıkçası beni çok gururlandırdı.

Bu ürünle maydanozunuzu, fesleğeninizi taze taze yemeğe katmak ayrı bir zevk. Bu ürünlerin giderek çoğalması ve mutfaklarımızda daha çok görebilmemiz ümidiyle.