BEYPİLİÇ KALİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE

Beypiliç bu onay ile birlikte, döner dahil olmak üzere İleri İşlenmiş Ürünlerini Avrupa Birliği'ne ihraç etme yetkisini kazandı.

Bu önemli gelişme, Türk gıda sektörü için büyük bir başarı göstergesi oldu. Bu önemli gelişme, Beypiliç'in küresel pazardaki rekabet gücünü artırarak, Türk Gıda Sektörünün değerlerine de ışık tutacak.

Beypiliç Genel Müdürü Dr. Sait Koca, ''Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme gurununu yaşıyoruz''dedi.

''Yüksek kalite ve hijyen standartlarıyla üretim yapmaya devam ederken; AB pazarına adım atarak, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz'' sözleri ile bu önemli misyonu üstlendiklerini açılayan Dr.Sait Koca, ''Beypiliç'in bu başarısı, Türk gıda endüstrisinin global çapta rekabet gücünü göstermesi açısından da önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor'' ifadelerini kullandı.

Beypiliç Genel Müdürü Dr. Sait Koca, ''yılların getirdiği tecrübe, araştırmalar ve denetlemeler ile bu güne ulaştık'' diyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı Yetkililerinin titiz takip ve desteklerine teşekkürlerini dile getirdi.

Yılların getirdiği tecrübeyle Türkiye pazarında güçlendiklerini, bu gücün verdiği cesaretle Avrupa pazarına açıldıklarını söyleyen Koca, yetkililerin olağanüstü çalışmaları sayesinde Avrupa'ya ihracat hakkı kazandıklarını dile getirdi. Koca ''Titizlikle yürütülen denetleme ve onay sürecinde, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine Beypiliç'e verdikleri destek için teşekkürlerimi bir borç bilirim'' sözleriyle Bakanlık yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Beypiliç Hakkında:

Beypiliç, 1981 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren, ileri teknoloji ve hijyen standartlarına sahip tesislerinde üretim yapan öncü bir markadır. Sektöründe birçok ilke imza atan Beypiliç, güvenilir ve kaliteli ürünleriyle tüm dünyada tüketicilere ulaşmayı hedefleyerek, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık ilkeleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun ilk 100'ünde yer almaktadır.