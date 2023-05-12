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Kültür Faydalı Bilgiler Annelerimizin en çok kullandıkları 10 klasik “anne cümlesi”

Annelerimizin En Çok Kullandıkları 10 Klasik “Anne Cümlesi”

Yılda birgün değil, her gün anmanın dahi yetersiz olduğu annelerimizi bu defa tebessümle analım istedik. İşte okurken yüzünüzü gülümsetecek, çocukluğunuzu hatırlatacak annelerimizin en çok kullandıkları 10 klasik “Anne Cümlesi”

Annelerimizin En Çok Kullandıkları 10 Klasik “Anne Cümlesi”
KÜBRA ALTAY KÜBRA ALTAY

Ergenlik çağında anne ile çocuk arasında yaşanan çekişmeleri eminim hepimiz deneyimlemişizdir. O zamanlar bu durum bizi üzer, hatta sinirlendirirdi. Ama şimdi dönüp baktığımızda, bu anıları anlatıp anlatıp gülüyoruz. Her annenin, kullanmaktan çekinmediği hatta kullandıkça keyif aldığını düşündüğümüz bazı klasik cümleleri vardır.

1. Ayağına çorap giy.

Annelerin en büyük korkularından biri çocuklarının üşütüp hasta olmasıdır. Yaz sıcağında bile çorap ya da atlet giymeniz için ısrar edebilirler. Şaşırmayın, bu sevginin ifadesidir.

2. Gece yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez.

Her akşam "yat artık", her sabah "kalk artık" demekten bıkan annelerin isyanıdır bu cümle. Gençlerin duymaktan usanmadığı, annelerinse söylemekten yorulduğu bir ritüeldir.

3. Üf denmez anneye!

"Üf denmez anneye" diyerek, anneler aslında "Ben senin iyiliğini istiyorum" der. Bir şeye izin vermediyse, mutlaka senin hayrınadır.

4. Nereye koyduysan ordadır!

Karmakarışık bir odada kendi eşyasını bulamayan çocuklara karşı, anneler adeta bir dedektif gibidir. Eliyle koymuş gibi her şeyi anında bulurlar.

5. Başkasının annesi olacağım vallahi, nasıl şansım var benim ya!

Bir çocuğun duymak isteyeceği en son cümledir belki, ama içi tamamen şakadır. Annenin gönlü el vermez zaten, bir yere gitmeye…

6. Başkalarının çocukları annesinin gözünün içine bakar, bizimki sözümü bile dinlemiyor.

Özellikle ev işlerine yardım etmeyen çocuklara yönelik bu cümle, annelerin klasik yakınmalarından biridir. Yine de, her zaman olduğu gibi haklıdırlar.

7. Sen benim gibi anneyi zor bulursun, öp de başına koy.

Anneniz yaptığı ufacık bir şeyden dolayı bile azar işitmiş olabilir. Ama unutmayın, o haklıdır. Onun gibi bir anneyi kolay kolay bulamazsınız.

8. Sınavda da sorarlar o Facebook'u, Twitter'ı falan.

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri bu cümleyi sadece çocuklar değil, büyükler bile sık sık duyar oldu.

9. Sen neredesin hâlâ, saat kaç oldu?

Saat 10'da eve geleceğini söylemiştin. Bir şey mi oldu acaba? Hemen bir arayayım şu çocuğu…

— Neredesin sen?

10. Yersin yersin, hadi bir kaşık daha; benim hatırım için.

Annenizin hatırı büyüktür, tartışılmaz. Doydum demenin anlamı yoktur, bir kaşık daha yersiniz mecburen.

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