Kurban Eti Hakkında Her Şey!

Et dağıtırken ve saklarken... * Yeni kesilmiş, iri parçalara ayrılmış taze kurban eti, sert ve lezzetsiz olacağı için hemen tüketilmemelidir. Etin sıcaklığını yitirmesi için eve getirdikten hemen sonra naylon torbalardan çıkarıp, birbirine değmeyecek şekilde ayrı tepsilere konmalı ve serin bir yerde 4-5 saat bekletilmelidir. Et soğuduktan sonra dağıtımını hemen gerçekleştirin. Naylon torbalarda buzdolabında 1-2 gün saklanan et, hava almadığı için bozulacaktır. * Buzdolabına veya derin dondurucuya konacak eti, işlenmiş halde (kavurma, kıyma, pirzola gibi kısımlara ayrılarak) ve tüketilecek miktarda buzdolabı poşetine koyup muhafaza etmek uygundur. Bu şekilde etinizi 3 ay süre ile saklayabilirsiniz. * Et, protein yönünden zengin bir besin olduğu için sıcaklığa duyarlıdır ve kolayca bozulur. Kurban etini derin dondurucuya koymayacaksanız, buzdolabının alt rafında, buzdolabı poşetine konmuş veya yağlı kağıda sarılmış olarak saklamalı ve 2 gün içinde de tüketmelisiniz. * Dondurulmuş etleri, ertesi gün tüketecekseniz buzluğun alt rafında, hemen tüketecekseniz akan soğuk suyun altında veya mikrodalga fırında çözdürüp, bu şekilde kullanın. Kalorifer üzerinde veya açık havada çözülen et, besin zehirlenmelerine yol açacağı için bu yöntemi tercih etmeyin. * Çözdürülmüş etleri yeniden derin dondurucuya koymayın. * Et doğrarken kullanılan doğrama tahtası ve bıçakları, başka yerde kullanmayın.

* Et saklamanın bir diğer yolu da eti kavurmaktır. Et, suyunu salıp yeniden çekene dek kavurun. Ocaktan almaya yakın baskın olacak şekilde tuz ekleyin. Tuz, saklama süresini uzattığı gibi ağır et kokusunu da önlemektedir. Soğuduktan sonra porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda 3 ay saklayabilirsiniz.

Et pişirirken...

* Kol bölgesi, boyun ve bacak etleri sert olduğundan kıyma yapımına, göğüs ve but etleri orta sert olduğu için suda pişirmeye, sırt etleri ise yumuşak olduğundan ızgaraya daha uygundur.

* Yüksek ısıda uzun süreli pişen etlerin rengi koyulaşacağı için sağlık riski oluşturur ve besin değerini kaybeder. Et, orta ya da ortanın altında sıcaklıkta ve kapağı kapalı olarak pişirilmelidir.

* Pişirmeden bir gece önce soğan suyu, baharat, süt ve ayçiçeği yağı karışımında bekletirseniz et yumuşayacak, lezzeti de artacaktır.

* Et pişirirken kendi suyunu salması için önce harlı, daha sonra kısık ateşte alıp, pişirin.

* Etin sertleşmemesi için, tuzunu et piştikten sonra katın.

Etin kısımları…

Kuşbaşı: Arka but kısımlarından elde edilir. Taze etin dokusu sert olduğundan, pişirildiğinde etiniz sert olur. Bu sebeple 2 gün buzdolabında dinlendirip kullanmaya özen gösterin.

Kıyma: Etin sert kısımları kıyma yapımına daha uygundur. Kıyma, yağlı ve yağsız olarak ikiye ayrılır. Yağsız kıyma etin kol ve bacak kısımlarından, yağlı olanı ise kaburga üstü etten elde edilir.

Küşleme: Arka but kemiğinin iç kısmında bulunan, kemiğin yanında yer alan 100-150 gramlık ete küşleme denir.

Pirzola: Kaburga kemiğinden elde edilir. Pirzola alırken pembe renkli olmasına, kemiğin küçük ve kıkırdak dokunun sert olmamasına özen gösterin. Dövülen pirzolanın suyu uçtuğundan önceden dövülmemesi gerekir.

Gerdan: Boyun kısmından elde edilir. Gerdan alırken küçük baş olmasına dikkat edin. Pişirme sırasında iliğini çıkartırsanız, ağır et kokusunu önlemiş olursunuz.

Ciğer: Ciğer alırken üst dokusunun kuru ve zar kısmının buruşuk olmamasına dikkat edin. Ciğer kesildiğinde içinde siyah gözenekler olmamalıdır. Bahar aylarında ciğer daha lezzetli olur. Ciğeri derin dondurucuda 2 gün süre ile saklayabilirsiniz.