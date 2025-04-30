Tayland Mutfağının Sokak Lezzetleri, Ünlü Thai Şef Pailin Chongchitnant ile Gastronometro’da Tanıtıldı

Metro Türkiye tarafından hayata geçirilen ve gastronomi sektöründe 10 yıldır eğitim, gelişim ve Ar-Ge merkezi olarak konumlanan Gastronometro, Türk ve dünya mutfakları arasında köprüler kurmaya devam ediyor. Pek çok Michelin yıldızlı ve dünyaca ünlü şefi bünyesinde Türk şeflerle bir araya getiren Gastronometro, son olarak Thai Konsolosluğu iş birliğiyle ünlü şef Pailin Chongchitnant'ı ağırladı.

İki gün süren etkinlik kapsamında ilk gün 100'e yakın gastronomi ve aşçılık öğrencisi, ikinci gün ise sektör profesyonelleri ile buluşan Thai Şef Pailin Chongchitnant, sos ve baharatlarla tanınan Thai mutfağının inceliklerini ortaya koyan bir yemek sunumu hazırlamanın yanı sıra mutfak konusundaki yaklaşımını ve ilham veren deneyimlerini paylaştı. Şef Chongchitnant'ın gerçekleştirdiği yemek sunumunun ardından Metro Türkiye'nin raflarında sunduğu ürünlerle hazırlanan Thai mutfağının sokak lezzetleri, katılımcılardan tam not aldı.

"Gastronometro'da Mutfak Kültürleri Arasında Köprü Kuruyoruz"

Gastronometro'yu 10 yıl önce şeflerin gelişimini desteklemek, kültürel etkileşimi artırmak ve gastronomi dünyasına ilham vermek amacıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, "Bugün 3.500'ü kendi markamıza ait olmak üzere yaklaşık 20 bin ürünü profesyonel mutfaklarla buluşturuyoruz. Ancak Metro Türkiye olarak ürün sağlamanın ötesine geçiyor, Gastronometro aracılığıyla bilgi paylaşımı, teknik gelişim ve kültürel etkileşimi odağımıza alıyoruz. Bu platformda bugüne dek birçok uluslararası şefi ağırlayarak genç şeflerle buluşturduk; ilhamı, bilgiyi ve teknikleri paylaşabileceğimiz ortamlar yarattık. Şef Pailin'in katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte Thai mutfağını daha yakından tanıyarak, mutfak kültürleri arasında kurduğumuz köprüye bir yenisini daha ekledik. Sosları ve baharatlarıyla çok sevilen Thai mutfağına menülerde daha fazla rastlamaya başladık. Tüketicilerin ve müşterilerimizin değişen talep ve ihtiyaçlarına sürekli cevap vererek kendi markamız Metro Chef ile Sriracha, Hindistan Cevizi Sütü gibi Thai mutfağında sıkça kullanılan ürünler başta olmak üzere Uzak doğu mutfağı için gereken birçok malzemeyi de raflarımıza taşıyoruz" dedi.

Thai mutfağının kendine has tatlar ve tekniklerle zenginleşmiş bambaşka bir mutfak olduğunu aktaran Şef Pailin Chongchinant ise "Thai mutfağını Türkiye'deki yeme-içme profesyonelleriyle buluşturmak benim için çok kıymetli bir deneyimdi. Tayland yemekleri Türk mutfağından oldukça farklı olsa da Gastronometro şefleri yalnızca birkaç gün içerisinde Thai reçetelerini öğrenerek profesyonel bir özenle uyguladılar. Metro Türkiye'deki herkes son derece nazik, misafirperver ve ilgiliydi. Katılımcıları Thai mutfağını daha yakından tanımaya ve mutfaklarında Thai reçeteleri denemeye teşvik edebildiysem ne mutlu bana" diye konuştu.

Thai lezzetleri ve daha nice Uzak Doğu tarifleri için ürünler Metro Türkiye'de

Metro Türkiye raflarında sadece Thai mutfağı değil geleneksel Uzak Doğu mutfağına ait pek çok ürün de bulmak mümkün. Metro Chef markasıyla Sriracha ve Soya Sosu başta olmak üzere Hot Chili, Tatlı Ekşi, Sarımsak Chili, Teriyaki, Sweet Chili gibi Uzak Doğu soslarına, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden sushi için ihtiyaç duyulan Istakoz ve Karides Surimiden Sushi Pirinci'ne, gıdaları kızartırken kaplama için kullanılarak çıtırlık sağlayan Panko'dan Tempura Unu'na ve başlangıç tabaklarında yer verebileceğiniz Edamame'ye kadar pek çok ürün, Metro mağazalarında sizi bekliyor.

Thai Şef Pailin Chongchitnant'tan Marul Yaprağında Tavuklu Laab Tarifi:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı (30 ml) Metro Chef Jasmine Pirinç

2 yemek kaşığı (30 ml) su veya tavuk suyu

300 g tavuk kıyması (tercihen but eti)

1 yemek kaşığı + 2 tatlı kaşığı (toplam 25 ml) balık sosu (ikiye bölünerek kullanılacak)

1 küçük arpacık soğanı, ince dilimlenmiş

2 yemek kaşığı (30 ml) taze lime (yeşil limon) suyu

Kurutulmuş pul biber, damak tadınıza göre

1 dal taze yeşil soğan, doğranmış

6–8 dal taze kişniş, doğranmış

¾ su bardağı taze nane yaprağı

Küçük iç yapraklardan oluşan romaine marulu veya hindiba yaprakları

Hazırlık:

Pirinci kuru bir tavaya alın ve yüksek ateşte sürekli karıştırarak iyice kavurun. Pirinç koyu kahverengi olunca ocaktan alın. Havanda ya da baharat öğütücüsünde iri taneli olacak şekilde toz haline getirin ve bir kenara alın. Orta boy bir tencerede suyu veya tavuk suyunu kaynama noktasına getirin. Tavuk kıymasını ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı balık sosunu ekleyin. Büyük topaklar kalmayacak şekilde sürekli karıştırarak tavuk tamamen pişene kadar pişirin. Ocaktan alın. Aynı tencerede, arpacık soğanı ekleyin ve karıştırarak yumuşamasını ve aromanın karışıma geçmesini sağlayın. Ardından kalan balık sosunu, lime suyunu ve pul biberi ilave edin. Servise yakın bir zamanda, kavrulmuş pirinç tozunu, yeşil soğanı ve kişnişi karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımdan yaklaşık 1 yemek kaşığı alıp küçük marul ya da hindiba yapraklarının üzerine yerleştirin ve aperatif olarak servis edin.