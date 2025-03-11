İstanbul’un Tarihi Atmosferinde Lezzet Dolu Bir İftar Yemeği…

Sofra Dergisi ve Pınar iş birliği ile 10 Mart 2025 Pazartesi akşamı İstanbul'un tarihi atmosferi içinde yer alan Abdi Bey Lokantası'nda özel bir iftar daveti gerçekleşti. Ramazan'ın birlik ve bereket ruhunu yansıtan bu davette gastronomi dünyasından şefler, yazarlar, yemek kültürüne ilgi duyan sosyal medya içerik üreticileri; Ali Ronay, Ayça Kaya, Ayfer Yavi, Beyza Çevik, Burcu Önal, Canberk Gezer, Çağrı Başkurt, İlknur Şenel, İrem Taşlıyurt, Mehmet Gök, Nazlı Pişkin, Özge Öz, Özge Şahin, Pelin Bozkurt Bilgiç, Selin Kutucular, Semen Öner, Yıldız Öz Samaha ve Yıldız Şahinler bir araya geldi.

Akşam, iftar sofralarının vazgeçilmezleriyle başladı. Medine hurması, siyah zeytin, Kayseri pastırması, Erzincan tulum peyniri, bal, kaymak, Vakfıkebir tereyağı, mini yeşillik tabağı, şakşuka ve haydari gibi geleneksel lezzetler ikram edildi.

Ardından lokantanın özel reçetesiyle hazırlanan 'günün çorbası' ile iftar sofralarına sıcacık bir başlangıç yapıldı. Ana yemek öncesinde fırından çıkan mini semsek pideler, fındık lahmacunlar ve kuru patlıcan dolmaları misafirlere eşsiz bir lezzet deneyimi sundu. Taptaze ve özenle hazırlanan bu ara sıcaklar, iftar sofrasına ayrı bir lezzet kattı.

Ana yemek olarak misafirlere iki farklı seçenek sunuldu. Karışık Kebap, kuzu pirzola, Adana kebap, tavuk şiş, kuzu şiş, tavuk kanat, firik bulgur pilavı, ızgara sebzeler ve soğan salatası ile sunuldu. Alternatif olarak yumuşacık dokusuyla damakları şenlendiren kuzu tandır, patlıcan beğendi ve arpacık soğanlı, siyah zeytinli özel kuzu sos eşliğinde servis edildi. Ana yemeklerin yanında Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt ile iftar menüsü tamamlandı.

İftar davetinde tatlı servisiyle lezzet şöleni taçlandı. Konuklar, iki özel tatlı seçeneğiyle Ramazan sofralarının tatlı geleneklerini deneyimleme fırsatı buldu. Türk tatlı tabağında; badempare, revani, şekerpare ve Antep fıstıklı krema ile ikram edilirken, Ramazan'ın klasik tatlarından biri olan güllaç, nar taneleri, badem file ve Antep fıstığıyla zenginleştirilerek servis yapıldı.

Bu özel iftar buluşması, yemek kültürü etrafında şekillenen sohbetler ve Ramazan'ın paylaşım ruhunu vurgulayan anlarla unutulmaz bir geceye dönüştü. Konuklar, geleneksel tatlarla donatılmış sofralarda bir araya gelerek, hem geçmişin izlerini taşıyan lezzetleri deneyimledi hem de Ramazan'ın birlik ve beraberlik duygusunu aynı Sofra etrafında paylaştı.