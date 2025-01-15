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Kültür Gastronomi Trendleri Bella maison ındian collection, egzotik hint sıcaklığı ile evinizin tarzını yeniliyor

Bella Maison Indian Collection, Egzotik Hint Sıcaklığı ile Evinizin Tarzını Yeniliyor

Bella Maison Indian Collection, Egzotik Hint Sıcaklığı ile Evinizin Tarzını Yeniliyor

Bella Maison, AW24-25 sezonu için hazırladığı Indian Collection ile evlerinize Hint kültürünün zenginliğini getiriyor. Hardal, yeşil ve kahverengiden oluşan masala renk tonlarından, mandala desenleri ve mughal çiçeklerine kadar her ayrıntısıyla egzotik bir atmosfer yaratıyor. Bella Maison tasarımcılarının özgün el çizimleri ile hazırlanan koleksiyonda özenle işlenmiş mughal çiçeği desenli tabak ve bardaklar sofralara zarafet taşıyor. Jakarlı yatak örtüleri ve el oyması ahşap mobilyalar ile yatak odalarına egzotik bir hava katarken, işlemeli yastıklar ve dekoratif objeler ile yaşam alanlarınızı kültürel ve otantik bir hikayeyle buluşturabilirsiniz.

Evin tarzına Hint Esintileri İsteyenler İçin: Bella Maison Indian Collection

Indian Collection'ın ortaya çıkışı ve üretimi ile ilgili hikayeyi hazırladıkları mini belgeselde anlatan Bella Maison Creative Director'ü Hatice Tan "Hindistan bu dünyada belki de en egzotik ülkelerden bir tanesi. Desenleri, renkleri, caddeleri, baharatları ile tam bir ilham kaynağı. Bu ilhamdan yola çıkarak hazırladığımız Indian Collection mughal çiçeklerinin, masala baharatına ait renklerin, zarif desenlerin tamamen el çizimleri ile hazırlanmış modern ve egzotik bir yorumu oldu. Yeni sezonda evlerinin tarzını değiştirmek isteyenler için eşsiz alternatifler sunuyor" dedi.

Sofralarda Mughal Çiçeği Zarafeti

Bella Maison Indian Collection sofra grubu, sofralarınıza egzotik bir zenginlik ve şıklık katmak için tasarlandı. Hardal sarısı, toprak ve yeşil tonlarının mükemmel uyumu, suluboya efektli çiçek desenleriyle birleşerek her sofrayı adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. El işçiliğiyle detaylandırılmış tabaklar, göz alıcı motiflerle süslü cam bardaklar ve zarif masa örtüleri ve amerikan servisler, Hint kültürünün ince zarafetini ve renklerin büyüleyici ahengini sofralarınıza taşıyor.

Sofistike Dokunuşlar: Jakarlı Yatak Örtüleri ve El Oyması Ahşap Mobilyalar

Indian Collection, yatak odası ve mobilya grubuyla Hindistan'ın benzersiz kültürel mirasını evinize getiriyor. Babür İmparatorluğu'nun ihtişamı ve Hint zanaatının usta el işçiliğiyle harmanlanarak tasarlanan bu koleksiyon, yatak odalarınıza egzotik bir zarafet ve sıcaklık katıyor. Suluboya efektli ve jakarlı yatak örtüleri, masala renk tonları ve zarif çizgilerle kusursuz bir uyum yaratıyor. Mango ağacının doğal dokusuyla şekillendirilmiş mobilyalar; komodinler, konsollar ve yatak başlıklarıyla estetik ve fonksiyonelliği buluşturuyor. Ek olarak mango ağacının, meyve vermeyi bıraktıktan sonra mobilya yapımında kullanılmaya devam edilmesi, sürdürülebilirliğe katkı sağlarken çevre dostu bir seçenek sunuyor. Hint kültürünün ruhunu modern bir dokunuşla harmanlayan Indian Collection'ın her parçası, özenli işçiliği ve özgün tasarımıyla yaşam alanlarınıza egzotik ve sofistike bir hava katıyor.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

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