2025 YILININ GASTRONOMİ TRENDLERİ

YEREL LEZZETLER YENIDEN YORUMLANIYOR

7 Mehmet Restaurant olarak geçmişten bugüne, lezzetlere farklı açılardan yaklaşmayı benimsedik. Bu tutkuyla; mevsiminde ve en iyi koşullarda üretilen ürünlerle, imza tabaklarımızın çıkış noktasını bulduk. Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri, günümüzde de trend; yerel lezzetlerin yeniden yorumlanması… Ya bir şeyin en iyisi yapılmalı ya da yeni bir lezzet bulmak gerek. Yeni bir sebze meyve üretemeyeceğimize göre malzemenin kendine has lezzetini koruyup, yeni reçeteler oluşturmak bir zorunluluk. Farklı kültürlerin ve pişirme tekniklerinin birleşimiyle, yenilikçi ve dikkat çekici yemekler ortaya çıkmakta.

KIŞISELLEŞTIRILMIŞ TATLAR

Gastronomi dünyası, her geçen yıl değişen dinamikleriyle, damak zevklerimizi olduğu kadar yaşam tarzlarımızı da etkileyen bir alan haline geldi. Son dönemde sadece tatlar değil deneyimlerle yemek kültürümüzün şekillendiğini görüyoruz. Bu nedenle misafirlerin damak zevkine uygun ve kişiselleştirilmiş tatlara daha fazla odaklanacağız. Örnek vermek gerekirse; bu aralar kokteyllerde kullanılan clean milk wash tekniği dikkatimi çekiyor. Teknik eski ve fakat bunu gastronomi dünyasına uyarlamak ise işin hoşuma giden kısmı. Sosların dokusunu yumuşatıp zenginleştiriyor. Böylece, yemeklerin ağızda bıraktığı his daha hafif hale geliyor.

UMAMI ÖNE ÇIKIYOR

2025 yılında yine umaminin öne çıktığı tabakları göreceğiz. Sonuç olarak, 2025'de gastronomi alanında yaşanacak bu trendler; hem sağlıklı beslenmeyi teşvik edecek hem de lezzet keşiflerini artıracak. Gelecek, mutfakların sınırlarını zorlayarak, damaklarımıza yeni hikayeler sunmaya devam edecek…