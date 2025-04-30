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Kültür Tarım ve Üretim Urla’da bin lezzet, tek festival: enginarla dolu dolu üç gün

URLA’DA BİN LEZZET, TEK FESTİVAL: ENGİNARLA DOLU DOLU ÜÇ GÜN

Urla bu yıl 11’inci kez, enginarın başrolde olduğu unutulmaz bir festivale ev sahipliği yaptı. Sofra Dergisi olarak katıldığımız Uluslararası Urla Enginar Festivali, yalnızca enginarı değil; sürdürülebilir tarımı, yerel üretimi ve Ege’nin köklü mutfak mirasını da merkezine alarak gastronomi, doğa, kültür ve sürdürülebilirlik rüzgarlarıyla damaklarda ve zihinlerde iz bıraktı.

URLA’DA BİN LEZZET, TEK FESTİVAL: ENGİNARLA DOLU DOLU ÜÇ GÜN

24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen festival, bu yıl ilk kez düzenlenen GastroFarm Uluslararası Sürdürülebilir Gastronomi ve Tarım Konferansı ile birlikte Urla sokaklarını bilgi, ilham ve lezzetle buluşturdu. 'Bir Enginar, Bin Lezzet' temasıyla öne çıkan etkinlikte, sokaklar şeflerin tarifleri, yerel üreticilerin emekleri ve doğaseverlerin coşkusuyla doldu taştı.

Enginarla Gelenek, Şeflerle Yenilik

Festival boyunca düzenlenen tadım etkinliklerinde enginar, klasik Ege tariflerinden modern dokunuşlarla hazırlanan gurme sunumlara kadar her haliyle karşımıza çıktı. Dünyaca ünlü şefler Tamar Gachechiladze, Michael Van Der Kroft, Fabrizio Fiorani gibi isimlerin yanı sıra ülkemizin gastronomi yıldızları Ömür Akkor, Aylin Yazıcıoğlu, Osman Sezener ve pek çok kıymetli şefimiz festival ziyaretçileriyle bir araya geldi.

Bugünün Toprağı, Yarının Sofrası

Bu sene ilki düzenlenen GastroFarm Urla - Uluslararası Sürdürülebilir Gastronomi ve Tarım Konferansı ise festivalin kalbinde ayrı bir pencere açtı. 'Bugünün Toprağı, Yarının Sofrası' başlığı altında düzenlenen oturumlarda, sürdürülebilir tarım, yerel kalkınma, inovatif üretim modelleri ve iyi gıda konuları masaya yatırıldı. Bizler de Sofra Dergisi olarak, gastronomi ve doğanın geleceğine yön verecek bu fikir alışverişlerinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduk.

Lezzetin Sürdürülebilir Yolculuğu

Festivalin açılış konuşmalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın altını çizdiği gibi bu topraklar sadece ürün değil, kültür de yetiştiriyor. Enginar ise Urla'nın doğası, emeği ve kimliğiyle özdeşleşmiş bir simge olarak her sofrada yerini hak ediyor.

Urla'dan İlhamla Sofralara

Sofra Dergisi olarak Urla'nın bereketli topraklarından, üretici kadın kooperatiflerinin gücünden, şeflerin yaratıcı dokunuşlarından ve doğanın ilhamından beslendik. Enginarın başrolde olduğu bu festival, bize bir kez daha gösterdi ki sürdürülebilir bir gelecek, sofralarımızdan başlıyor.

Sofra’da Bu Ay

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