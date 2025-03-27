ANADOLU’NUN BEREKETLİ TOPRAĞINDAN; SURUÇ NARI

Türkiye'nin güneydoğusunda, Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesine özgü bir nar çeşidi olan Suruç narı, lezzetiyle olduğu kadar bölgenin tarımsal ve kültürel kimliğinde de önemli rol oynar. Yüzlerce yıldır sadece Suruç bölgesinde yetişen bu nar, 2021 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alarak kayıtlara geçti.

Kendine has özellikleri ile diğer nar çeşitlerinden ayrılan bu nar çeşidi; genellikle iri boy, yuvarlak ve ortalama 350 gram ağırlığında, ince kabuklu ve bol sulu olur. Tatlı ve ekşi bir dengeye sahiptir; bu da onu hem taze tüketim için hem de yemeklerde kullanımı için uygun kılar. Çekirdeklerinin yapısı küçüktür.

Bu nar çeşidi 'deve dişi' olarak da adlandırır. Yüksek sıcaklık, yüksek güneşli gün sayısı, düşük bağıl nem gibi yerel iklim ve toprağın su içeriği ile şekillenir. Günümüzde halen geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Suruç narı ağacının yarısı çiçek açtığında sulama başlar. Meyve gelişimi için en önemli sulama zamanı temmuz ve ağustos aylarıdır. Sulama zamanına, ağaçların rengine bakılarak karar verilir. Susuzluk, ağaçların kararmasına ve meyve kabuğunun çatlamasına neden olur. Son sulamalar ise hasadından sadece bir veya iki hafta önce ağaçların yıkanarak böceklerden ve örümcek ağlarından arındırılmasıyla yapılır.

C vitamini, potasyum ve antioksidanlar açısından zengin olan bu meyve, sağlık açısından da pek çok fayda sunar; bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler ve sindirime yardımcı olur.

Genellikle sofralık nar olarak tüketilen Suruç narından yan ürün olarak nar ekşisi, nar suyu, reçel ve şerbet de yapılır. Bölgede Suruç narının önemini vurgulamak ve daha geniş kitlelere tanıtmak için her yıl eylül-ekim ayları içinde Geleneksel Suruç Nar Festivali düzenlenmektedir.