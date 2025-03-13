DOĞAL TARIMIN YOLCULUĞU; ANAMUR BAHÇESİ

Anamur Bahçesi'ni kurmaya nasıl karar verdiniz?

15 yılı aşkın süredir organik tarımla uğraşan bir aileyiz. Organik üretim serüvenimiz portakal ve limon ile başladı. Bugün ise 70 ürünle devam ediyoruz. 2017 yılında ürettiğimiz sağlıklı ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturma fikriyle Anamur Bahçesi'ni kurduk.

Ürünleriniz arasında avokado önemli bir yer tutuyor. Avokado yetiştiriciliğine nasıl başladınız?

Avokado, bizim lokomotif ürünümüz ve göz bebeğimizdir. Ülkemizin geleceğinin tarımda, tarımın geleceğinin ise katma değerli ürün üretiminde olduğunu bilerek 10 yıl önce avokado yetiştiriciliğine başladık.

İdeal avokado yetiştirme koşulları nelerdir? İklim, toprak ve bakım açısından nelere dikkat ediyorsunuz?

Avokado üretimindeki en önemli unsur toprak ve nem dengesidir. Ayrıca iklim koşulları da göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle Anamur, Gazipaşa ve Alanya bölgeleri avokado yetiştiriciliği için en uygun alanlardır. Çünkü yetiştirme sırasında sıcaklığın belirli bir derecenin altına düşmemesi gerekir. İklim, toprak ve nem koşulları sağlandıktan sonra bakım süreci devreye giriyor. Biz ilaçsız tarım yapıyoruz. Bu nedenle ağaçlarımızı böceklerden, haşerelerden ve zararlı otlardan doğal yöntemlerle koruyoruz. Tüm üreticilere de dünyanın en sağlıklı meyvelerinden biri olan avokado yetiştiriciliğinde ilaç kullanmamalarını tavsiye ediyoruz.

Avokado yetiştiriciliğinde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?

Avokado yetiştiriciliği diğer meyvelerle karşılaştırıldığında oldukça kolay. Ancak topraklarımız açısından konuşursak en büyük dezavantajı yetiştirme sırasında suya çok fazla ihtiyaç duymasıdır. Bunun dışında diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi bakım ve haşerelerle mücadele önemli bir yer tutuyor.

Avokadonun hasat sürecinden bahseder misiniz? En verimli zamanını nasıl belirliyorsunuz?

Avokado hasadı ülkemizde ağustos ayında başlar ve mayıs ayına kadar devam eder. Bu uzun hasat döneminin sırrı ülkemizde farklı türlerde avokado

yetiştirilmesidir. Her avokadonun hasat takvimi farklıdır. Örneğin erkenci türler ağustos ayında hasat edilir. Daha bilindik bir tür olan 'fuerte' ise kasım ayında toplanmaya başlanır. 'Hass' türü ise sezonun kapanışını yapar.

Tüketicilere avokado seçerken nelere dikkat etmelerini önerirsiniz?

En önemli nokta ürünün yerli mi yoksa ithal mi olduğunu kontrol etmeleridir. Dünyanın en lezzetli avokadolarının ülkemizde yetiştiğini iddia ediyoruz. Bu nedenle market ve manavlarda özellikle yerli ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz. Ayrıca avokadoyu ham olarak satın alıp evde olgunlaştırmak daha doğru bir yöntemdir. Avokadoyu elinize alıp hafifçe bastırdığınızda parmağınız meyvenin içine kolayca giriyorsa bu avokadonun olgunlaştığını ve tüketime hazır hale geldiğini gösterir.

Avokadonun daha uzun süre taze kalması için saklama önerileriniz nelerdir?

Avokadonun doğru şekilde muhafaza edilmesi oldukça önemlidir. Buzdolabında saklanmasını kesinlikle önermiyoruz çünkü avokado soğuğu sevmez. Buzdolabı gibi soğuk ortamlar avokadonun sağlıklı bir şekilde olgunlaşmasını engeller. Ham olarak aldığınız avokadoyu 1-2 gün boyunca mutfakta açıkta bekleterek olgunlaşmasını sağlayabilirsiniz. Olgunlaştıktan sonra ise kısmen serin bir ortamda muhafaza ederek tazeliğini koruyabilirsiniz.

Avokado dışındaki en popüler ürünleriniz hangileri? Hangi ürünlere daha fazla talep var?

Sebze, meyve, unlu mamuller, sağlıklı atıştırmalıklar, baharatlar ve pekmez gibi birçok farklı ürün üretiyoruz. En popüler ürünlerimiz arasında bölgemizin meşhur ürünleri olan muz ve çileğin yanı sıra portakal ve limon da bulunuyor. Özellikle müşterilerimizin ilaçsız tarıma verdikleri önem sayesinde ürünlerimize olan talep de oldukça yüksek.

Ürünlerinizin lojistiği nasıl sağlanıyor? Türkiye'nin dört bir yanına nasıl ulaştırıyorsunuz?

Ürünlerimizi siparişin gönderileceği gün veya bir gün önce akşam saatlerinde topluyor ve paketliyoruz. Ardından kargo aracılığıyla ülkemizin tüm şehirlerine gönderim sağlıyoruz. Organik ürün lojistiğinin zorluklarının farkında olduğumuz için oluşabilecek sorunlara karşı koşulsuz telafi ve iade garantisi sunuyoruz.

Anamur Bahçesi olarak gelecekteki hedefleriniz nelerdir?

Beş ürünle başladığımız bu yolculukta şu anda yaklaşık 70 farklı ürün üretiyoruz. Hedefimiz katma değerli ürün üretimini artırarak bu sayıyı yüzlere çıkarmak. Ayrıca ilaçsız olarak ürettiğimiz ürünlerden kurutulmuş sebze, meyve ve reçel gibi sertifikalı organik işlenmiş ürünler üretmek gelecekteki en büyük projelerimiz arasında yer alıyor.

Avokado tohumlarını nereden temin ediyorsunuz?

Tüm ürünlerimizde olduğu gibi avokado üretiminde de yerli tohum kullanıyoruz. Bir önceki yıl ürettiğimiz ürünlerin belli bir kısmını tohumluk olarak ayırıyoruz. Aynı şekilde avokado üretimimizin bir kısmını çekirdek için ayırarak sürdürülebilir bir üretim döngüsü sağlıyoruz.

Ürünlerinize sürdürülebilir tarım uygulamalarını nasıl entegre ediyorsunuz?

Tarımda da diğer sektörlerde olduğu gibi yeni teknolojileri takip etmek ve sürdürülebilir uygulamaları sürekli güncellemek oldukça önemli. İlaçsız tarım yaptığımız ve sürekli denetim altında bulunduğumuz için doğal yöntemlerle başa çıkmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda üretim sistemimizi sürekli yeniliyor ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.

Çiftlikte günlük rutinleriniz nasıl? Bir gününüz nasıl geçiyor?

Günümüz oldukça erken başlıyor. Güne ürünlerimizin ana besin kaynağı olan sulama ile başlıyoruz. Bakım planımıza göre zararlı otları temizleme ve budama gibi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda toplama ekibimiz o gün gönderilecek ürünleri hasat ederek paketleme ekibimize teslim ediyor. Öğlene kadar gelen siparişleri aynı gün içinde kargoya verme garantisi verdiğimiz için oldukça yoğun bir tempoda çalışıyoruz.

Hasat sonrası süreci nasıl yönetiyorsunuz? Depolama ve paketleme süreçleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Ürünlerimizi hasat ettikten sonra baharat, pekmez ve sağlıklı atıştırmalık dışında kalan diğer ürünlerimizi depolama yapmadan doğrudan paketleyerek müşterilerimize ulaştırıyoruz. E-ticaret sitemizdeki siparişler ve kurumsal müşterilerimize yönelik ürünler aynı gün içinde gönderim için hazırlanıyor. Diğer ürünlerde de sağlıklı ve hijyenik koşullarda el değmeden paketleme yapıyoruz.

Sosyal medya bu süreçte nasıl bir rol oynuyor?

Sosyal medya ticaretin her alanında olduğu gibi bizim için de vazgeçilmez bir platform haline geldi. Müşterilerimiz haklı olarak bahçelerimizi ve bakım süreçlerimizi merak ediyor. Biz de sosyal medya aracılığıyla müşterilerimizi bilgilendirmeye ve süreçlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Türkiye'de avokado yetiştiriciliğine ilgisi olanlara tavsiyeleriniz nelerdir?



Türkiye'de avokado yetiştiriciliğinin artarak devam etmesini destekliyoruz. Avokadonun katma değerli bir ürün olduğunu ve talebin her geçen yıl arttığını düşünüyoruz. Ancak diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi avokado yetiştiriciliğinde de bilgi birikimi olmadan yapılan plansız büyüme, pazarlamadan fiyat oluşumuna kadar birçok noktayı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle avokado yetiştiriciliğinde planlı bir büyüme

sürecinin benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz.