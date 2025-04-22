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Aslı ‘Coffee in Bakery’ Lezzetleri Maslak’a Geldi!

Türkiye’nin yenilikçi kafe-fırın zinciri Aslı, İstanbul’un hareketli şehir kültürünün yaşandığı bölgelerin başında gelen Maslak’ta yeni şubesinin kapılarını açtı. Yenilenen yüzüyle ‘Coffee in Bakery’ konseptini benimseyen Aslı’da, geleneksel ve modern lezzetler keyifli bir atmosferde bir arada sunuluyor. Çekirdek kahveler, kruvasan, börek, kahvaltı çeşitleri ve hafif atıştırmalıkların sunulduğu Aslı menüsü, her damak zevkine hitap ediyor.

Aslı ‘Coffee in Bakery’ Lezzetleri Maslak’a Geldi!

Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren kafe-fırın zinciri Aslı, 'Coffee in Bakery' konsepti ve zenginleşen ürün yelpazesiyle büyüme yolculuğuna devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte toptan üretim yapan marka, mağaza yatırımlarıyla da farklı lokasyonlarda genişlemesini sürdürüyor. Her damak zevkine hitap eden Aslı, hareketli şehir kültürünün yaşandığı bölgelerin başında gelen Maslak'ta açtığı yeni mağazasıyla Türkiye genelindeki şube sayısını 34'e çıkardı.

Klasiklerin yanında yepyeni tatlar Aslı Maslak'ta

Aslı'nın Maslak şubesinde sunduğu menü, markanın imzası haline gelen geleneksel lezzetlerle modern tatları bir araya getiriyor. Taze çekilmiş çekirdeklerle demlenen kahveler başta olmak üzere su böreği, kruvasan ve kahvaltı tabaklarının yanı sıra Very Berry Muffin, Van Stapele Cookie, Medovik Pasta, Klasik Pavlova, Lotuslu Pavlova, Kakaolu ve Çilekli Tart, Limonlu Mereng Pasta gibi dünya mutfağından özel tatlıları misafirleriyle buluşturuyor.

Hareketli lokasyonun lezzet ihtiyacını karşılıyor

Self-servis konseptiyle hizmet veren Aslı'nın Maslak mağazası; ferah mimarisi, günlük taze ve doğal malzemelerle hazırlanan ürünleriyle hem profesyonellerin hem de bölge sakinlerinin beklentilerini karşılıyor. Sağlıklı yiyeceklerinde de bulabileceği Aslı Maslak'ta; limonata çeşitleri, frozen'lar ve soğuk kahveler gibi mevsimsel içecekler zengin bir yeme-içme deneyimi arayanları bekliyor.

Aslı Maslak'ta hazırlanan lezzetler, hızlı teslimat uygulamaları aracılığıyla dilendiği an müşterilerine ulaşabiliyor.

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