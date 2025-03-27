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Bozdağ Film Platosunda Unutulmaz Bir İftar

Bozdağ Film Platosunda Unutulmaz Bir İftar

Tarih kokan atmosferi ve özenle hazırlanan menüsüyle misafirlerini ağırlayan Söğüt 1299, Ramazan'a özel hazırladığı iftar sofralarıyla damaklarda iz bırakıyor. Osmanlı mutfağının en nadide tatları, bu özel gecede misafirlerin beğenisine sunuldu.

Şef Hüseyin Bölük'ten Ustalık Gösterisi

Söğüt 1299 mutfağının başında, yılların deneyimine sahip usta şef Hüseyin Bölük bulunuyor. Anadolu mutfağına olan hakimiyeti ve özgün dokunuşlarıyla misafirlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatan Şef Hüseyin Bölük, iftar menüsünü Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde titizlikle hazırlıyor.

İftar soframızda geleneksel iftariyeliklerden tandır kebabına, Osmanlı usulü güveçlerden el açması böreklere, özel reçetelerle hazırlanan şerbetlerden tatlılara kadar her detay özenle düşünülmüştü. Şef Hüseyin Bölük'ün özel tarifiyle hazırlanan Osmanlı tatlıları ve şerbetleri ise gecenin yıldızları arasındaydı.

Sadece lezzetleriyle değil, atmosferiyle de etkileyen Söğüt 1299, misafirlerine tarihi bir ortamda Ramazan'ı yaşama fırsatı sunuyor. Tarihi dizilerin çekildiği devasa plato içerisinde, Osmanlı dönemine ait bir atmosferde iftar yapmak, geceye farklı bir anlam kattı.

Ramazan ruhunu tam anlamıyla hissettiğimiz bu gece, hem damaklarımızda hem de hafızalarımızda iz bırakacak bir deneyim oldu.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

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