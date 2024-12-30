Ankara'nın En İyi Dönercileri

Mutlu Lokantası

Ankara'nın en köklü döner mekanlarından biri olan Mutlu Lokantası, dönerini en doğal haliyle sunuyor. Parça etlerin özel tuz ve baharatlarla harmanlanarak hazırlanan dönerler, yıllardır aynı lezzetle servis ediliyor. Küçük bir esnaf lokantası olan Mutlu Lokantası, dönerseverleri her zaman ağırlamaya devam ediyor. Bir kez deneyen, bu lezzeti unutamayacak ve sık sık gelmek isteyecek.

Peçenek Döner

Peçenek Döner, porsiyonlarıyla oldukça doyurucu ve damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Kuyruk yağıyla pişirilen döner, incecik pideyle buluştuğunda ortaya çıkan lezzet, daha önce yediğiniz dönerleri unutturacak. Ankara'da yaşayanlar ve buraya gelenler, bu eşsiz lezzeti mutlaka tatmalı.

Özler Döner

Keçiören'de bulunan Özler Döner, dönerin lezzetiyle öne çıkan bir mekan. Yumuşak pide ve özel tereyağı sosuyla servis edilen döner, kaliteyi ön planda tutuyor. İç ve dış mekan seçenekleriyle Özler Döner, Keçiören'de dönerin tadını çıkarmak isteyenlerin buluşma noktası oluyor. Etimesgut ve çevresindeki dönerseverler de burayı ziyaret etmeyi tercih ediyor.

Hacıbayram Nazım Usta

Hacıbayram Nazım Usta, uzun yıllardır Ulus-Hacıbayram bölgesinde hizmet veriyor ve bulunduğu konum sayesinde her zaman yoğun. Dönerleri, kuzu etinden yapılmış ve istediğiniz kadar yağlı olarak sunuluyor. Bu lezzetli döner, her öğünde sizi tekrar davet ediyor.

Merkez Lokantası

Demetevler'de bulunan Merkez Lokantası, döneri ve sulu yemekleriyle ünlüdür. Yemeklerinde asla margarin kullanmayan bu mekan, sağlıklı ve lezzetli seçenekleriyle dikkat çekiyor. Hem döner hem de diğer yemekleriyle kendini tercih edilen bir mekan haline getiriyor.