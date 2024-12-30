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Yeme-İçme Ankara Ankara'nın en iyi 5 kahvaltıcısı

Ankara'nın En İyi 5 Kahvaltıcısı

Ankara'nın En İyi 5 Kahvaltıcısı

Çıkrıkçızade

Ankara'da kahvaltı denince akla gelen ilk mekanlardan biri Çıkrıkçızade. Zengin menüsüyle göz dolduran mekan, klasik Türk kahvaltısı ile meşhur. Simit, zeytin, peynir çeşitleri, bal kaymak ve sucuklu yumurta gibi lezzetlerle dolu masalar, sabahları burayı tercih edenlerin vazgeçilmezi. Ayrıca, mekanın atmosferi ve sunduğu hizmet de oldukça beğenilmektedir.

Müze Kahvaltı Evi

Müze Kahvaltı Evi, Ankara'nın en popüler kahvaltıcılarından biri. Modern ve şık bir atmosferde geleneksel Türk kahvaltısı sunan mekan, özellikle taze zeytinler, peynir çeşitleri ve menemen gibi zengin seçenekleriyle ünlüdür. Kahvaltı tabağı, her biri özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanır. Ayrıca, mekanın iç dekorasyonu da oldukça beğenilmektedir.

Beypazarı Kahvaltı Evi

Beypazarı'nın meşhur kahvaltısını Ankara'da denemek isterseniz, Beypazarı Kahvaltı Evi doğru adres. Geleneksel Beypazarı kahvaltısı, çeşitli zeytinler, peynir çeşitleri, bal, simit, ve daha birçok lezzeti içeriyor. Ayrıca Beypazarı gözlemesi de bu mekanda kahvaltının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu mekan, kahvaltı tutkunları için tam anlamıyla bir cennet.

Simitçi Dünyası

Simitçi Dünyası, zengin kahvaltı menüsü ve özgün tatları ile öne çıkan mekanlardan biridir. Özellikle simit çeşitleri, peynirli zeytinli karışımlar ve bal kaymak gibi tatlarıyla bilinir. Kahvaltı için geleneksel menülerin yanı sıra avokadolu tostlar gibi modern seçenekler de sunulmaktadır. Hem yerel hem de modern lezzetleri tatmak isteyenler için ideal bir mekan.

Café des Cafés

Café des Cafés, modern bir kahvaltı mekanı arayanlar için harika bir seçenek. Mekan, geniş kahvaltı seçeneklerinin yanı sıra, sağlıklı seçenekleriyle de dikkat çeker. Avokadolu tost, çırpılmış yumurta, granola ve yoğurt gibi sağlıklı alternatifler sunulmaktadır. Ayrıca, kahvaltı menüsündeki tatlılar ve organik ürünler de oldukça popüler.

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