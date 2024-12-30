Tarif Ara
Yeme-İçme Ankara Ankara'nın en iyi 5 kokoreç mekanı

Ankara'nın En İyi 5 Kokoreç Mekanı

Ankara'nın En İyi 5 Kokoreç Mekanı

Kokoreççi Çetin Usta

Kokoreççi Çetin Usta, Ankara'da kokoreç denince akla gelen ilk isimlerden biridir. Yumuşacık pişmiş kokoreçleri ve zengin menüsü ile özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görmektedir. Yanında şalgam ve ayran ile servis edilen kokoreçler, burada adeta bir ziyafete dönüşür.

Kokoreççi Kadir Usta

Ankara'nın en eski ve en ünlü kokoreççilerinden biri olan Kokoreççi Kadir Usta, etin taze ve kaliteli olduğu, ustalığının her lokmada hissedildiği bir mekandır. Özellikle kuzu kokoreçi ile meşhurdur. Hızlı servisi ve lezzetli ekmeğiyle kokoreç keyfi yapmak isteyenler için doğru adreslerden biridir.

Meşhur Kokoreççi Sefa

Ankara'da kokoreç severlerin sıkça tercih ettiği bir diğer mekan ise Meşhur Kokoreççi Sefa'dır. Burada pişirilen kokoreçler, ustaların özel tarifleriyle hazırlanıyor ve tam kıvamında oluyor. Sakatat çeşitleri de oldukça lezzetli olup, mekanın müdavimleri her zaman yenilerini keşfetmek için gelmektedir.

Sakatatçı İsmail Usta

Sakatatçı İsmail Usta, sakatat sevenler için bir cennet gibidir. Kuzu ciğeri, kuzu kokoreç ve işkembe çorbası burada oldukça ünlüdür. Lezzetli ve taze malzemelerle hazırlanan sakatat yemekleri, özellikle sabah saatlerinde yoğun talep görür. Hem mekanın uygun fiyatları hem de hijyen koşulları oldukça iyi.

İskender Baba Kokoreç ve Sakatat

İskender Baba, hem kokoreç hem de sakatat severler için oldukça popüler bir mekandır. Burada kuzu işkembesi, kuzu ciğeri, kuzu paça gibi geleneksel sakatatlar oldukça lezzetli ve tazedir. Aynı zamanda kuzu kokoreç de burada oldukça beğenilen bir seçenektir. Uygun fiyatları ve lezzeti ile yıllardır müşterilerinin ilgisini çekmektedir.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Ankaranın En İyi Dönercileri

Ankara'nın En İyi Dönercileri

Ankara'nın en iyi dönercileri, şehri döner severlerin vazgeçilmezi haline gelmiş mekanlarla dolu. Lezzetli, taze etler ve özenle hazırlanmış özel tariflerle hazırlanan dönerler, her damağa hitap ediyor. Farklı bölgelere yayılan bu mekanlarda, dönerin en iyi haliyle tanışabilirsiniz! Ankara'nın en iyi dönercileri, şehri döner severlerin vazgeçilmezi haline gelmiş mekanlarla dolu. Lezzetli, taze etler ve özenle hazırlanmış özel tariflerle hazırlanan dönerler, her damağa hitap ediyor. Farklı bölgelere yayılan bu mekanlarda, dönerin en iyi haliyle tanışabilirsiniz.
Ankaranın En İyi Kebapçıları

Ankara'nın En İyi Kebapçıları

ankaranın en iyi kebapçıları için spot yaz ChatGPT: ChatGPT Ankara'nın en iyi kebapçıları, etin en taze haliyle hazırlanan leziz kebaplarıyla damakları şenlendiriyor. Şehirdeki ustalar, kebap kültürünü en mükemmel şekilde sunarak, geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla buluşturuyor. Kebap severler için keşfedilecek harika adresler sizi bekliyor!
Ankaranın En İyi Çorbacıları

Ankara'nın En İyi Çorbacıları

Ankara'nın en iyi çorbacıları, soğuk kış günlerinde iç ısıtan, nefis çorba çeşitleriyle ön plana çıkıyor. Geleneksel tatların modern yorumlarla buluştuğu bu mekanlar, çorba severlere sıcak ve lezzet dolu bir deneyim sunuyor.
Ankaranın En İyi 5 Kahvaltıcısı

Ankara'nın En İyi 5 Kahvaltıcısı

Ankara'nın en iyi kahvaltıcıları, güne zinde başlamanızı sağlayacak enfes menüleri ve samimi ortamlarıyla öne çıkıyor. Her damak zevkine hitap eden kahvaltı mekanları, keyifli bir sabahın adresi oluyor.