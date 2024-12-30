Ankara'nın En İyi 5 Kokoreç Mekanı

Kokoreççi Çetin Usta

Kokoreççi Çetin Usta, Ankara'da kokoreç denince akla gelen ilk isimlerden biridir. Yumuşacık pişmiş kokoreçleri ve zengin menüsü ile özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görmektedir. Yanında şalgam ve ayran ile servis edilen kokoreçler, burada adeta bir ziyafete dönüşür.

Kokoreççi Kadir Usta

Ankara'nın en eski ve en ünlü kokoreççilerinden biri olan Kokoreççi Kadir Usta, etin taze ve kaliteli olduğu, ustalığının her lokmada hissedildiği bir mekandır. Özellikle kuzu kokoreçi ile meşhurdur. Hızlı servisi ve lezzetli ekmeğiyle kokoreç keyfi yapmak isteyenler için doğru adreslerden biridir.

Meşhur Kokoreççi Sefa

Ankara'da kokoreç severlerin sıkça tercih ettiği bir diğer mekan ise Meşhur Kokoreççi Sefa'dır. Burada pişirilen kokoreçler, ustaların özel tarifleriyle hazırlanıyor ve tam kıvamında oluyor. Sakatat çeşitleri de oldukça lezzetli olup, mekanın müdavimleri her zaman yenilerini keşfetmek için gelmektedir.

Sakatatçı İsmail Usta

Sakatatçı İsmail Usta, sakatat sevenler için bir cennet gibidir. Kuzu ciğeri, kuzu kokoreç ve işkembe çorbası burada oldukça ünlüdür. Lezzetli ve taze malzemelerle hazırlanan sakatat yemekleri, özellikle sabah saatlerinde yoğun talep görür. Hem mekanın uygun fiyatları hem de hijyen koşulları oldukça iyi.

İskender Baba Kokoreç ve Sakatat

İskender Baba, hem kokoreç hem de sakatat severler için oldukça popüler bir mekandır. Burada kuzu işkembesi, kuzu ciğeri, kuzu paça gibi geleneksel sakatatlar oldukça lezzetli ve tazedir. Aynı zamanda kuzu kokoreç de burada oldukça beğenilen bir seçenektir. Uygun fiyatları ve lezzeti ile yıllardır müşterilerinin ilgisini çekmektedir.